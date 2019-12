Historisch: voor het eerst in meer dan 50 jaar opnieuw tram op noordelijke Leien David Acke

07 december 2019

22u06 2 Antwerpen Na meer dan 50 jaar kunnen pendelaars opnieuw de tram nemen tot in het noorden van de stad via de Leien. Zaterdagmiddag werd de nieuwe tramlijn 1 feestelijk geopend en zo is een dossier dat “heel wat voeten in de aarde heeft gehad” tot een goed einde gebracht. Natuurlijk is er ook kritiek uit bepaalde hoeken maar op het openingsfeest toch vooral blije gezichten.

“Het heeft veel voeten in de aarde gehad en de nieuwe tramlijn had al lang klaar moeten zijn, maar toch sta ik hier vandaag als een erg gelukkig man.” Het zijn de woorden van directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot. De sterke man achter de vervoersmaatschappij mocht niet ontbreken op die historische dag aan de voet van de opera op het Operaplein. Voor het eerst in meer dan vijftig jaar kan er opnieuw een tram genomen worden die je helemaal tot in het noorden van de stad brengt over de Leien. Historisch en daar wilden heel wat mensen getuigen van zijn.

Buurtbewoners konden, nadat prominenten de eer kregen als eerste een ritje te maken, kennismaken met de nieuwe tramlijn 1. Een gids gaf tijdens het ritje uitleg over de werken en de haltes die de tram zal aandoen. Ondertussen bezong een koor de nieuwe tramlijn en werd er in de catacomben van premetrostation Opera alles in gereedheid gebracht voor de feestelijke opening. Want ook dat nieuwe gedeelte van het nieuwe tramnetwerk opende zaterdag de deuren.

Ook kritiek

Alleen maar blijde gezichten en dat was vooral omdat TreinTramBus niet in grote getallen was afgezakt naar het feestje. Want zij zijn not amused. “Uiteraard zijn we blij met de komst van de nieuwe tramlijn 1”, zegt Erik Heylen, voorzitter van de regionale werkgroep Antwerpen van reizigersvereniging TreinTramBus. “Ook de tram naar het Havenhuis is een verbetering voor de bewoners van het Eilandje, die hiermee een rechtstreekse verbinding met het Centraal Station krijgen. Maar de afbouw op andere tramlijnen is bijzonder betreurenswaardig. Al geruime tijd terug werd lijn 12 ingekort, nu kort men ook tram 8 in. Die zal niet meer van P&R Wommelgem naar het Zuidstation rijden, maar onder de Rooseveltplaats keren. De nog jonge tramlijn 70 tussen de Luchtbal en het Eilandje wordt al opnieuw afgeschaft.”

Evalueren

Kesteloot reageert nuchter op die kritiek. “Het is natuurlijk de rol die meneer Heylen op zich moet nemen. De kritiek is dat er nooit genoeg kan zijn voor het openbaar vervoer. En ergens volg ik hem daar in. Maar de kritiek die nu geuit wordt vind ik overdreven. De vervoerscapaciteit gaat er sterk op vooruit en dat is wat telt. Wat lijn 8 betreft denk ik dat we het een kans moeten geven. Midden maart volgend jaar zullen we dat nieuwe traject evalueren.” Ook zegt Kesteloot nog dat de infrastructuur die nu gebouwd is op de Leien wat hem betreft de best mogelijke oplossing is voor de Antwerpse binnenstad. “De volgende droom is de ongebruikte tramkoker in de Kerkstraat in Borgerhout opnieuw in gebruik nemen.”

Een droom die ook schepen Koen Kennis heeft. Hoewel het volgens de schepen voor Mobiliteit niet bij die droom moet blijven. “Ik ben ervan overtuigd dat we die tramkoker nog tegen het einde van deze legislatuur in gebruik kunnen nemen. Maar laat ons eerst genieten van de opening van tramlijn 1. Dat was een heel zwaar dossier dat we tot een goed einde hebben gebracht. De werken waren een open hartoperatie en die is nu tot een goed einde gebracht. Nu is het uitkijken naar de opening van de tunnels onder het Operaplein in het voorjaar van 2020.”