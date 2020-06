Hinder op E313 door brandende vrachtwagen met verf Jef Van Nooten

12 juni 2020

14u16 1

Op de aansluiting van de E313 naar de Ring in Antwerpen richting Gent is een lichte vrachtwagen uitgebrand op de pechstrook. Door het incident is de aansluiting naar de Ring volledig dicht. Dat veroorzaakt een file op de E313 en voor hinder op de uitrit Deurne.

De vrachtwagen die in brand is gevlogen werd gebruikt door arbeiders die de wegmarkeringen aan het herspuiten waren. Daardoor is ook heel wat verf mee in de vlammen opgegaan. Bij het incident raakte niemand gewond.