Hinder aan Schijnpoortweg door aanleg fietspad en voetpad aan passerelle BJS

13 maart 2020

15u53 0 Antwerpen Vanaf maandag 16 maart vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het fietspad aan de Schijnpoortweg in Deurne. In combinatie met deze werken zal de stad Antwerpen de voetpaden naar de nieuwe passerelle Schijnpoort aanleggen. De werken zullen vier weken duren en zullen hinder veroorzaken.

Het fietspad langs de noordzijde van de Schijnpoortweg, tussen het viaduct van de Antwerpse Ring en de Slachthuislaan, is in slechte staat. Het fietspad loopt er ook deels over de rijbaan, afgeschermd door een rij betonblokken.

“Om het fietscomfort te verbeteren wordt er een verhoogd en breder fietspad aangelegd in rood asfalt”, zegt AWV. “Na voltooiing van die werken wordt ook nog de toplaag asfalt van de Schijnpoortweg stadinwaarts vernieuwd.”

In combinatie met deze werken zal de stad Antwerpen de nodige voetpaden aanleggen naar de trappen van de nieuwe passerelle Schijnpoort die binnenkort opent.

Voor het verkeer stadinwaarts wordt matige tot ernstige hinder verwacht, zeker tijdens de spitsuren. Door de werken wordt de rechterrijstrook voor het verkeer stadinwaarts ingenomen. Daardoor moet het verkeer rechtdoor en rechtsaf over één rijstrook. Fietsers en voetgangers kunnen moeten tijdens de werken oversteken naar het fiets/voetpad aan de overzijde.