Hilton komt in handen van groep IRET: befaamd hotel wacht renovatie én mogelijke uitbreiding Philippe Truyts

05 september 2019

De Antwerpse vastgoedgroep IRET is de nieuwe eigenaar van de Hilton aan de Groenplaats. Het bekende viersterrenhotel wacht een grondige renovatie én mogelijke uitbreiding, maar over de plannen kan IRET nog niets kwijt. "De aankoop past wel in het zoeken naar synergieën tussen het Hilton-hotel en het Botanic Antwerp Hotel dat we aan de Antwerpse kruidtuin ontwikkelen", zo zegt algemeen directeur Carl-Philip de Villegas.

De verkoop, waarover verder geen financiële details worden gegeven, komt onverwacht. Investeringsgroep Buysse & Partners had geen plannen om haar meerderheidsaandeel in de Hilton te verkopen. Tot de groep IRET een naar verluidt ‘moeilijk te weigeren bod’ deed. Carl-Philip de Villegas beklemtoont dat de verwerving van de Hilton aansluit bij de langetermijnvisie van IRET om in hotels te investeren. “Het Botanic Antwerp dat in het najaar van 2020 de deuren zal openen, telt minstens een 100-tal kamers. Bij congressen is extra capaciteit nodig. Hilton heeft meer dan 200 kamers. De locatie is fantastisch. We gaan nu onze plannen samenleggen met die van de Hilton-groep.”

IRET is daarnaast in Antwerpen onder meer eigenaar van het hotel Park Inn op de site van Post X in Berchem. De vastgoedgroep staat ook in de startblokken voor de ontwikkeling van een nieuw hotel van een 170-tal kamers in het stadscentrum.

Didier Boehlen (Antwerp Hotel Association) is blij met de verkoop. “Ik heb liever een ondernemer als Eric De Vocht die in Antwerpen al hotels bouwt dan een investeringsgroep ergens in een ver land. De Hilton is al 25 jaar marktleider in onze stad. Dan moet je de vraag stellen of je die positie kunt verdedigen met het huidige design. Binnen enkele jaren zal 60 tot 70 procent van de hotelkamers in Antwerpen nieuw of gerenoveerd zijn. Dus zijn voor de Hilton investeringen nodig.”