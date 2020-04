Hilarisch! Deze man is ontzettend positief over de lockdown met zijn vrouw, of toch niet? Toon Verheijen

01 april 2020

14u03 7

Er circuleert een hilarisch filmpje op sociale media waarbij een man een videoboodschap inspreekt naar zijn volgers. “Hallo allemaal. Dit is mijn videodagboek. Dag 18 in quarantaine. Het is is met heel veel plezier dat ik u meld dat alles hier eindelijk goed gaat”, zo begint de man. Maar in tegenstelling tot wat hij meer dan anderhalve minuut op beeld vertelt, laat hij A4-papieren zien met opschriften als ‘Help’, ‘Ze is hier, ze hoort ons...’, of ‘ze commandeert en ze stopt niet met zagen’. Uiteindelijk stopt het filmpje dat de man zich vanuit zijn veranda richt tot zijn vrouw die in de tuin zit met een glas wijn en roept: “En schatje, was dit ongeveer wat je wou?”



