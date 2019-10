Hier zijn ze: de eerste 14 Rode Neuzen jongerenreporters JVDW

17 oktober 2019

10u00 0 Antwerpen Woensdag zette Het Laatste Nieuws de deuren van het gloednieuwe DPG Media-gebouw op het Antwerpse Mediaplein open voor een aantal leergierige scholieren. Tijdens een workshop, gegeven door HLN Regio hoofdredacteur, Frederik De Swaef, en radiostem bij Radio Willy Annelies Orye, leerden de leerlingen van verschillende Rode Neuzen scholen hoe zij binnenkort zelf aan de slag kunnen gaan als Rode Neuzen Reporter.

Nu het Rode Neuzen-seizoen volop op gang is in de aanloop naar de grote Rode Neuzen Dag op 29 november, worden er op tal van scholen acties georganiseerd om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. De goededoel-actie van VTM, Het Laatste Nieuws, Q-music en Belfius zet dit jaar in op mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren. Rode Neuzen Dag is een actie voor en door jongeren en daarom ging Het Laatste Nieuws op zoek naar jonge reporters die vanuit het perspectief van de jongeren verslag brengen over de Rode Neuzen-acties en activiteiten op hun school.

Woensdag werden die jongeren uitgenodigd op de redactie, waar ze klaargestoomd werden tot échte Rode Neuzen Reporters. In de komende weken zullen we van de reporters zowel teksten, video’s als foto’s te zien krijgen. Benieuwd naar de verslagen van onze reporters? Houd dan zeker onze website in de gaten! Wie nog wil inschrijven voor één van de workshops in Kortrijk of in Hasselt, kan dit doen via Joyce.van.de.winkel@dpgmedia.be.

Met trots stellen wij jullie voor aan de eerste lichting Rode Neuzen Reporters: