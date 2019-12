Hier zijn de ‘oranje’ hesjes: nieuwe Antwerpse CD&V-voorzitter Jan Braeckmans wil partij veel zichtbaarder maken PhT

09 december 2019

11u38 4 Antwerpen CD&V Antwerpen wil de komende jaren veel zichtbaarder zijn op straat. Jan Braeckmans (30), zondag verkozen tot nieuwe voorzitter, start daarom met de actie ‘Oranje Hesjes’. “Ik neem de rol van offensieve middenvelder op in onze partij. Onze spitsen zijn de mandatarissen in de twee parlementen, de gemeenteraad en de districtsraden.”

Jan Braeckmans volgt Ariane Van Dooren op. De huidige fractieleider in de Antwerpse districtsraad was de enige kandidaat-voorzitter en kreeg 87 procent van de stemmen. CD&V zit net als in de stad ook in het district in de oppositie. “Dat geeft ons de kans om onze werking helemaal te herdenken en zaken die evident leken vanop een wit blad te benaderen.”

Braeckmans heeft ook al zijn wensen overgemaakt aan de nieuwe nationale voorzitter Joachim Coens. “Ik wil graag een stedentop in het leven roepen. Dat moet een zelflerend netwerk van stedelijke partijvoorzitters en mandatarissen worden die stedelijke uitdagingen met een christendemocratische bril bekijken.”

De nieuwe Antwerpse voorzitter is getrouwd en vader van een pasgeboren zoon. Professioneel begeleidt hij ondernemers als advocaat. Speerpunten voor Braeckmans zijn onder meer vergroening en verkeersveiligheid in de stad.

Nieuwe jongerenvoorzitter is Merksemnaar Pieter De Cock.

