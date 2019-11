Heugelijk nieuws uit ZOO Antwerpen: gorilla Mambele in blijde verwachting ADA

26 november 2019

09u22 0 Antwerpen Groot nieuws uit de nieuwe Mensenapenvallei in ZOO Antwerpen: gorilla Mambele is zwanger en verwacht haar babygorilla voor de zomer van 2020. Meteen ook een prachtig verjaardagscadeau voor kleine Thandie, die vandaag 1 jaar wordt. De komst van de nieuwe baby is goed nieuws voor de bedreigde mensapensoort.

Op 26 november 2018 schonk gorilla Mayani in de nieuwe Mensapenvallei in ZOO Antwerpen het leven aan een kleine gorilla, Thandie. Vandaag viert Thandie haar eerste verjaardag en heeft ze meteen fantastisch gorillanieuws: tante Mambele is zwanger en verwacht haar kleintje voor de zomer 2020. Dit wordt de tweede boreling in de Mensapenvallei. Een succes voor het kweekprogramma voor deze bedreigde mensapensoort waar ZOO Antwerpen actief aan deelneemt.

De vader van deze spruit is ook zilverrug Matadi. Mayani, Mambele, Thandie en Matadi zijn allemaal westelijke laaglandgorilla’s. Oudere gorilla Amahoro is een oostelijke laaglandgorilla en vervolledigt de groep in ZOO Antwerpen. De westelijke laaglandgorilla is erg bedreigd met nog slechts 90 000 individuen in de natuur. Nakomelingen zijn dus erg belangrijk en zeer welkom.

Jarige Thandie

Schattige Thandie is ondertussen kleuter en heeft al enkele grote mijlpalen achter de rug. Van haar eerste stapjes en tandjes, blaadje groen tot haar eerste herfstwandeling. Het was een jaar vol mooie beelden. Haar peter, Jelle Cleymans maakte samen met de verzorgers een verjaardagstaart die Thandie vandaag om 13u30 krijgt. We kijken al uit naar haar toekomstige deugnieterij, samen met haar broertje of zusje. Bekijk zeker de videobeelden en foto’s op www.zooantwerpen.be/pers

Kameroen

In Kameroen heeft het Antwerp ZOO Center for Research and Conservation, het wetenschappelijk instituut van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, al 17 jaar een eigen veldstation. In dit Projet Grands Singes onderzoeken wetenschappers van de ZOO de invloed van houtkap, illegale jacht en landbouw op de biodiversiteit, en in het bijzonder de overlevingskansen van chimpansees en gorilla’s. Het team onderzoekt en beschermt de apen, maar helpt de lokale bewoners ook te investeren in alternatieve inkomsten (aanplanten van cacaoplantages) en alternatieve voedselbronnen (visvijvers) zodat ze niet afhankelijk zijn van de jacht voor woudvlees.