Het zoveelste slachtoffer in de cultuursector: Theater Elckerlyc blijft dit jaar dicht

27 augustus 2020

15u23 3 Antwerpen Slecht nieuws voor de fans van de Winterrevue en de Komedie Compagnie: het Antwerpse Theater Elckerlyc houdt de deuren dicht tot eind dit jaar. “Het is onmogelijk om met een limiet van 200 toeschouwers kwalitatieve producties op te voeren zonder financieel verlies”, klinkt het. Wie al tickets voor een voorstelling had, behoudt die voor de latere datum.



Zakelijk directeur Nico Warrinnier en artistiek directeur Dirk Van Vooren geven tekst en uitleg in een filmpje. “We schorten de grote show- en komedieproducties tot eind december op. Voor het eerst in zes jaar zal er geen feestelijke Winterrevue zijn. De Komedie Compagnie brengt geen nieuwe komedie.”

Garanties ontbreken

Vorige week maakte De Roma nog bekend dat de zaal pas in 2021 heropent. Elckerlyc sloot op 14 maart de deuren. Volgens Warrinnier vraagt het maken van professionele producties tijd, vertrouwen van je publiek én garanties. “Dat laatste ontbreekt op dit moment. Onze theaterzaal telt 813 stoelen. Ruim viermaal de toegelaten limiet. We weten vandaag niet wanneer er opnieuw gunstigere voorwaarden zullen zijn. Daarom hebben we een moeilijke knoop doorgehakt. Dan kunnen we alles op alles zetten om ons theater en de sector weer te laten opbloeien van zodra we vrij zijn van alle obstakels.”

Dirk Van Vooren belooft alvast een spectaculaire terugkeer. “De vonken zullen er afvliegen en de pluimen evenzeer. Bij elke productie willen we een unieke beleving voor ons publiek creëren.”

