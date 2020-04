Het verjaardagseizoen Column LVDK Luc Van Der Kelen

18 april 2020

06u00 0 Antwerpen Voor onze familie is het verjaardagseizoen groter dan voetbal en koers samen. Van maart tot juni tel ik er 16. En dan vergeet ik de kat nog. Mister Belvédère heet hij en hij is deze week 19 geworden. In kattenjaren heet dat hoogbejaard. Hij hoort niet meer zo goed, soms mist hij zijn sprong, maar gelukkig kan hij zijn oude dag thuis beleven in zijn vertrouwde omgeving, en niet in een KZC. Een kattenzorgcentrum.

In de lente is ons leven helemaal opgebouwd rond de verjaardagen van de kleinkinderen. Mijn echtgenote versiert dan het hele huis, met Pasen staat er een paasboom met kleurige eieren in plaats van ballonnetjes zoals met de kerst. Het zijn familierituelen met ieder weekend 25 feestvierders rond de verjaardagstaart.

Nu liggen de raapeieren te wachten, en hebben we van de kleinkinderen enkel maar een foto en wat beelden op Skype. De kleine Richard, uitgesproken op zijn Engels, roept zijn oma en opa, maar hij zal moeten wachten tot meneer Van Ranst, de echte premier van ons land, hem zijn bezoekfiat geeft. Eén persoon, uit te kiezen uit oma en opa?

Saai!!!

William, de oudste, antwoordt “saai” met drie uitroeptekens erachter, als we hem vragen hoe de quarantaine voelt. Saai dus. Woensdag en zaterdag heeft hij een studentenjob in de Colruyt in Brasschaat, welgekomen in tijden van corona. Dat breekt de dagen en hij houdt er een schone cent aan over.

De vier uur schoolwerk per dag zijn ze al goed beu. Dat is voor vele jongeren een beproeving. Laatst kwam ik in onze krantenwinkel en daar was een gesprek gaande over het digitaal leren. Vlaanderen blijkt daar allesbehalve klaar voor, in de eerste plaats wegens technische problemen. Er zitten te veel leerlingen tegelijk op smartschool en dan zijn de wachttijden aan de computer soms zeer lang. Dat geldt trouwens ook voor vele thuiswerkers. Mijn zoon doet dat vaak bij ons en ik hoor hem geregeld mopperen omdat “de server” weer is uitgevallen. ’t Zal hopelijk beter worden met de nieuwe 5G-technologie, zegt de krantenverkoopster.

Eigenlijk had die 5G al lang moeten uitgerold zijn, maar helaas zijn we er pas aan begonnen en leeft er in studentenkringen daardoor veel ergernis. De ministers realiseren zich vaak niet hoe alles in het honderd kan lopen, als ze te lang verzuimen te doen wat ze moeten doen. Dan raken we achter met een technologie waar we ooit voorop mee liepen.

Grote dagen

Sinds de coronacrisis zien we op de tv ook heel andere politici en bestuurders defileren dan we de jongste tien jaar gewoon waren. Dat is ook in Antwerpen zo. Vroeger beheerste de burgemeester het debat. Al zijn verklaringen haalden steevast de covers van het nieuws. Sinds corona is dat drastisch veranderd. Het maak niet uit wat hij zegt, het krijgt nog niet de helft van de aandacht van vroeger.

Ik weet niet hoe dat na corona zal evolueren, maar ik ben bang voor hem dat de grote dagen van de politieke dominantie voorbij zijn.