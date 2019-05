Het Steen krijgt restauratiepremie van 3 miljoen euro (en moet weer meer toeristen lokken) BJS

23 mei 2019

14u31 0 Antwerpen Het Steen in Antwerpen krijgt een restauratiepremie van 3 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) beslist. Na de restauratie krijgt Het Steen een nieuwe bestemming als terminal voor cruiseschepen, toeristisch onthaalcentrum en interactief belevingsparcours over (de geschiedenis van) Antwerpen.

Het Steen is het oudste gebouw van Antwerpen en al sinds 1936 beschermd als monument. Het was toen ingericht als museum, nadat het de eeuwen voordien ook al dienstdeed als achtereenvolgens burcht, gevangenis, tehuis voor invalide soldaten en opslagplaats. Het gebouw dateert van omstreeks 1200, al is enkel de onderbouw van Doornikse steen nog origineel. In de zestiende eeuw werd Het Steen herbouwd op vraag van Karel V, die het aan de stad Antwerpen schonk.

Vandaag is Het Steen een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Antwerpen, al zetten weinig mensen er ook effectief een voet binnen. De stad wil het nu weer volop in ere herstellen door een soort toeristisch onthaalcentrum van te maken, samen met het nieuwe aanlegponton voor cruises dat wordt gerealiseerd aan de Scheldekaaien. Het gebouw moet dan wel eerst een restauratie ondergaan, waarbij de daken, het schrijnwerk, de ruwbouw en de binnenkant worden aangepakt. In 2020 moet het weer toegankelijk zijn.