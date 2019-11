Het Sint-Jozefinstituut uit Antwerpen zamelde geld in voor Rode Neuzen Dag: “Onze leerlingen gingen strijken, boodschappen doen, honden uitlaten en auto’s wassen” CVDP

19 november 2019

17u18 0 Antwerpen Met drie verschillende acties haalden de leerlingen van het buitengewone secundaire Sint-Jozefinstituut geld op voor Rode Neuzen Dag. De opbrengst zal geïnvesteerd worden in een babbelbox waarin leerlingen in alle rust en privacy conflicten kunnen uitpraten.

Rode Neuzen Dag is een actie van VTM, Qmusic en Belfius, waarmee geld wordt ingezameld voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Het Sint-Jozefinstituut uit Antwerpen nam dit jaar voor het eerst deel aan dit initiatief. “We haalden geld op met drie verschillende acties. Begin november hadden we een dienstenweek waarin onze leerlingen bij kennissen gingen strijken, boodschappen doen, honden uitlaten en auto’s wassen. We namen ook deel aan de trappenloop van Belfius en organiseerden een quiz om geld in te zamelen”, vertelt GOK-Coördinator Anne-France Vliegen.

De acties waren een groot succes. De leerlingen beklommen de 800 trappen van de Belfiustoren in Brussel en zamelden daarmee 320 euro in. Er namen in het totaal 19 ploegen deel aan de quiz en met de dienstenweek werd ook een mooie som verzameld. Rode Neuzen Dag valt op 29 november maar dan heeft het Sint-Jozefinstituut een facultatieve verlofdag. “Het slotmoment zal daarom de dag daarvoor doorgaan. We zullen dan het definitieve ingezamelde bedrag bekendmaken.”

Het verzamelde geld wilt het Sint-Jozefinstituut investeren in een babbelbox voor de leerlingen. “Die zal dienen als een plaats waar de ze in alle rust en privacy conflicten kunnen uitpraten.” Over de concrete vorm en invulling van die babbelbox wordt nog volop nagedacht. Er zal daarover tijdens het slotmoment ook een bevraging bij de leerlingen gedaan worden. De school verwacht de babbelbox begin volgend schooljaar.