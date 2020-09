Het reizend voedselbos: planten en bomen op wieltjes Jasper van der Schoot

07 september 2020

16u19 0 Antwerpen Als u nog nooit rijdende planten hebt gezien, kunt u zich komende vrijdag begeven naar het Boogaardenplein in Antwerpen. Daar staat sinds afgelopen zaterdag een ‘reizend voedselbos’. De bomen en planten op wieltjes zijn een initiatief van Commons Lab Antwerpen en dienen ertoe de Antwerpenaar ervan bewust maken dat onze steden weer een beetje moeten ‘ontharden’. De planten zullen gedurende een paar weken iedere vrijdag door vrijwilligers naar een andere locatie worden verhuisd.

“De klimaatopwarming doet ook onze steden opwarmen en daar zijn eigenlijk maar twee goede oplossingen voor: ontharden en vergroenen”, zegt Koen Wynants van Commons Lab. “Ook Antwerpen kleurt eigenlijk te grijs, en met onze organisatie willen we de burgers daarvan bewust maken. Tijdens de coronacrisis hebben we bovendien gezien dat we als stad in onze voedselvoorziening veel te afhankelijk zijn van import. Als er iets met de voedseltoevoer zou gebeuren, hebben we niets om op terug te vallen. Daarom hebben we besloten om, op kleine schaal, een voedselbos te planten.”

Minder sierplanten, meer vruchten

Op het Boogaardenplein, op een steenworp van de Sint-Andrieskerk, heeft Commons Lab samen een groep vrijwilligers nu dus een dertigtal bakken met vruchtdragende planten en boompjes neergezet. “17 mensen kwamen opdagen om ons te helpen, wat gezien de coronamaatregelen een mooie groep was. Er staat nu een mengeling van een kleine honderd vruchtdragende en eetbare planten. Appels, pruimen, hazelaars, noten, verscheidene kruiden... voor ieder wat wils”, vertelt Wynants. “Dat soort planten zie je in Antwerpen niet zo veel. Wanneer de stad groen aanplant in de stad, is het meestal ‘siergroen’. Met onze vruchten willen we wat variatie brengen.”

Als je wilt dat burgers zorgen voor hun stad, moet je hen ook de ruimte daartoe geven. Koen Wynants

Volgens Wynants is het stadsbestuur zich wel bewust van de problematiek, maar is het ook belangrijk om de burgers zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Volgens de website van Commons Lab is hun missie om ‘al doende collectieve actie, samenwerking, solidariteit, eerlijke verdeling en herverdeling, duurzaamheid en democratie te laten herleven’. Ze beschouwen de stad als eigendom van iedereen en willen de burgers meer betrekken bij haar onderhoud en ontwikkeling. Daarvoor werken ze samen met diverse buurtcomités en in de wijk Sint-Andries hebben ze al enkele projecten opgezet omtrent klimaatopwarking en ‘klimaatadaptatie’.

“Burgers moeten de ruimte hebben om voor hun stad te zorgen”

“Het project zal een paar weken blijven lopen en zich dus ook verplaatsen”, verduidelijkt Wynants. “Komende vrijdag gaan we de bakken via de Meir verhuizen naar de Ossenmarkt. Daarvoor zoeken we trouwens nog steeds vrijwilligers. Die kunnen zich aanmelden via onze website.”

Na de Ossenmarkt verhuizen de planten nog naar het Operaplein en naar het Zusters-der-Armenplein in Antwerpen-Noord. “Het Operaplein is uiteraard niet toevallig”, aldus Wynants. “Volgens veel Antwerpenaren heeft de stad veel te weinig groen voorzien in de heraanleg van dat plein, dus ook daar willen we een statement maken.” Eenmaal hun verblijf in Antwerpen-Noord ten einde is, zullen de planten en bomen verdeeld worden onder verschillende buurtcollectieven.

“We zouden de bomen natuurlijk graag definitief planten in de stad, maar daarvoor hebben we nog geen toestemming gekregen. Dat is nog iets dat we willen aankaarten. Alles in de stad wordt van bovenaf beslist, dus als burger zomaar extra groen aanleggen is niet vanzelfsprekend. Het beleid moet volgens ons in de toekomst meer inspelen op directe samenwerking met de burgers als het gaat om de zorg voor Antwerpen. Als je wilt dat burgers zorgen voor hun stad, moet je hen ook de ruimte daartoe geven.”