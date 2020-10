Het ontbijt dat in je brievenbus past: deze vrienden leveren broodjes aan huis zonder dat je deur moet opendoen SVL

13 oktober 2020

15u58 0 Antwerpen Het brood is ‘s morgens op, de sandwiches zijn niet meer vers of je hebt geen tijd meer om te ontbijten. Herkenbare ochtendproblemen die Jordi Schellens en Wisse Nieuwenhuis met ‘Brekky’ van de baan willen (bak)fietsen. “Met ons gloednieuw concept leveren we verse broodjes ‘s ochtends als een postbode in de brievenbussen.”

Samen riepen Jordi en Wisse ‘Brekky’ enkele maanden terug in het leven, een start-up die kraakverse broodjes in je brievenbus deponeert. “Het idee begon bij mij te rijpen tijdens de lockdown in maart”, vertelt Jordi Schellens. “Ik ondervond zelf dat ik vaak oud brood at ‘s ochtends of nog snel naar de winkel rushte om voorverpakt eten te kopen. Ik dacht bij mezelf: ‘dit moet beter kunnen.’”

Beter doen, dat willen Jordi Schellens en Wisse Nieuwenhuis door de nadruk op het verse aspect te leggen. “Versheid is de sleutel van ons verhaal”, aldus Jordi. “We willen mensen een vers ontbijt schenken waarbij ze zelf geen tijd verliezen. Ze kunnen iets langer slapen en vinden een vers broodje op een zelfgekozen tijdstip in hun brievenbus. Hoe we die versheid garanderen? De bakker waarmee we samenwerken gebruikt enkel producten die geen koeling nodig hebben. Alles is daarom natuurlijk op voorhand grondig getest. We raden de mensen wel aan om hun broodje dezelfde dag nog op te eten.”

De ‘brekky’s’ worden meteen duidelijk gesmaakt. De allereerste shift - maandagochtend - bestelden zo’n 50 mensen al een broodje in hun brievenbus. “Voor de rest van de week staan voorlopig al meer dan 100 bestellingen gepland. We moeten nog aftasten wie onze precieze doelpubliek is, maar we hebben alvast de indruk dat studenten en bedrijven fan zijn van onze ontbijtjes”, merkt Jordi Schellens op.

Postbode

Om ook aan het milieu te denken, brengen Jordi en Wisse de broodjes rond met een bakfiets. “Voorlopig leveren we enkel in Antwerpen-stad en de randgemeenten, wat het makkelijk maakt per bakfiets. Daarnaast moesten we ons concept natuurlijk betaalbaar houden. Dankzij de bakfiets kunnen we eenvoudig van bus naar bus fietsen en zijn we als het ware een postbode. De eerste ochtend verliep alvast zonder problemen. Sommige brievenbussen waren toch wel iets kleiner dan gedacht (lacht). Onze broodjes passen normaal perfect in elke brievenbus met een gleuf van minstens 3 centimeter.”

En wat brengt de toekomst? Jordi Schellens droomt alvast van het allergrootste. “Beginnen met leveren in alle Vlaamse grootsteden zou al een mooi vervolg zijn. En als ik helemaal wild mag dromen, gaan we met ‘Brekky’ de grens over naar Nederland en hebben we in België automaten in kleinere dorpen.” Maar voorlopig dus nog de bakfiets op en Antwerpen voorzien van verse broodjes in de ochtenduren.