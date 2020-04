Het nieuwe zwerfvuil: mondmaskers en plastic handschoenen. “Puur egoïsme van hersenloze mensen” David Acke

14 april 2020

16u29 8 Antwerpen De coronacrisis heeft een nieuw soort zwerfvuil met zich meegebracht. De Antwerpse straten liggen bezaaid met mondmaskers en plastic handschoenen. Tot grote ergernis van Jean-Paul Meus. De man die al bijna vier jaar lang elke dag tien minuten zwerfvuil raapt. “Deze mensen zitten niks in met de maatschappij en het kan niet anders dat ze verschrikkelijk dom zijn. Weet je niet wat doen tijdens de lockdown? Ruim je straat op onder het motto #BlijfInUwKotTenzijGeKuistVoorUwKot.”

De coronacrisis heeft een positief effect op het klimaat. Zo zien Indiërs voor het eerst in dertig jaar opnieuw de toppen van het Himalayagebergte, zijn de kanalen van Venetië opnieuw helder en verbetert de luchtkwaliteit zienderogen. Maar wie vandaag in zijn of haar buurt een wandeling maakt zal het al gezien hebben: tientallen gedragen mondmaskers en plastic handschoenen slingeren in het rond.

Puur egoïsme

Ver hoef je niet te gaan om de eerste exemplaren tegen te komen. Wie richting het Rivierenhof wandelt komt komt op de Noordersingel al meteen de eerste exemplaren tegen. Het topje van de ijsberg want in heel de stad slingeren de exemplaren in het rond. Koning van het zwerfvuil rapen Jean-Paul - 10 minutes a Day - Meus is hard voor deze vervuilers: “Het is puur egoïsme en domheid. Wie dit op de grond gooit, geeft niks om de maatschappij.”

Begin maart raapte Jean-Paul de eerste exemplaren op in Lanzarote maar eens terug in Antwerpen zag hij het aantal mondmaskers en plastic handschoenen ook hier zienderogen toenemen. “Vooral de handschoenen zijn een echte plaag. Ik vind ze zelfs voor mijn deur”, zucht Jean-Paul. “Mensen beseffen niet dat die uiteindelijk via onze rioleringen ook in de zee terechtkomen en uiteindelijk opnieuw op ons bord.”

Vooral de parkings van supermarkten zijn een waar stort geworden. “Mensen doen handschoenen aan om te shoppen, laden alles in hun wagen en gooien hun gedragen handschoenen vervolgens op de grond. Dan zijn we ervan af, denken ze. Egoïsme. Beseffen ze dat ze iets doen wat niet mag? Enerzijds denk ik van wel want nog nooit betrapte ik iemand. Ze doen het heel subtiel. Maar anderzijds denk ik dat het gewoon hersenloze mensen zijn.”

#BlijfInUwKotTenzijGeKuistVoorUwKot

Jean-Paul roept dan ook iedereen op om zijn of haar tijd nuttig te besteden en elke dag wat zwerfvuil te rapen. “Als anderen zien dat burgers zwerfvuil rapen heeft dat meer effect dan wanneer een mensen van de stad dat doen. Want van hen wordt dat verwacht, lijkt het wel. Ik hoor de gekste dingen in de media om de tijd te verdrijven maar ga tien minuten afval rapen onder het motto #BlijfInUwKotTenzijGeKuistVoorUwKot en woon net zoals ik in de properste straat van Antwerpen.”