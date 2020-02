Het loopt te vaak mis met startende ondernemers: stad zorgt nu mee voor hulpaanbod op maat Philippe Truyts

Antwerpen Een startend ondernemer kan een mooi verhaal schrijven. Helaas: té vaak spat de droom uiteen. Met soms zware gevolgen. De stad Antwerpen gaat nu nauw samenwerken met vzw Dyzo. Die organisatie werpt zelfstandigen een reddingsboei toe. "Die mensen zijn zelfs tot bij mij thuis gekomen om me uit de nood te helpen", getuigt een dertiger na een faillissement.

We praten met de dertiger, getrouwd en vader van een kind. M.O. wil liever anoniem blijven. Vandaag heeft hij gelukkig een goede job als loontrekkende in de petrochemie. Maar twee jaar geleden moest hij gebukt onder schulden zijn eenmansbedrijf opgeven. “In 2014 had ik een plan. Ik wou op termijn een garage openen. Ik nam daarom een GCV (commanditaire vennootschap) van iemand over en startte als elektricien. Al snel volgden problemen, omdat die man nog een tijdje in de vennootschap bleef en probeerde zijn schulden op mij af te wentelen. Dat kon ik beletten, maar het is toch fout afgelopen. Ik had te weinig kennis van zaken en besefte niet wat er op me afkwam met BTW, sociale bijdragen en kosten. Daardoor haalde ik te veel geld van de rekening. Toen ik mijn activiteit had gewijzigd naar goederenvervoer, bleek de concurrentie voor mij te zwaar. In 2018 ben ik gestopt.”

Hoe vaak horen we niet dat de problemen aan ‘de boekhouder’ liggen. Maar die mens werkt met wat hem wordt gegeven. Johan Geuens

Voor M.O. was de miserie nog niet voorbij. “Ik had een GCV en kon daardoor niet zomaar weg uit het ondernemersstatuut. Voor alles was ik persoonlijk aansprakelijk. Ik viel zonder inkomen en kwam bij het OCMW terecht. Daar stuurden ze me naar Dyzo door. De adviseur heeft alle paperassen voor mij in orde gebracht. Ik ben hem daar dankbaar voor. Drie maanden geleden hebben we beslist om toch een faillissement aan te vragen, in de hoop dat mijn schulden worden kwijtgescholden.”

Faling vermijden

Johan Geuens is een van de twaalf Vlaamse adviseurs bij vzw Dyzo (dat staat voor ‘dynamiseren, zelfstandig ondernemen’). “In dit concrete geval kan een faillissement een oplossing zijn voor de schulden, maar we gaan een faling zoveel mogelijk vermijden. We leren zelfstandigen bijvoorbeeld hoe ze hun administratie moeten aanpakken. Want hoe vaak horen we niet het cliché dat de problemen ‘aan de boekhouder’ liggen. Terwijl die mens moet werken met wat hem wordt gegeven.”

Geuens: “Eigenlijk is het eenvoudig om in dit land een onderneming te starten. Je gaat naar het ondernemersloket en hop, je bent vertrokken. Te veel starters hebben weinig kaas gegeten van het grote verschil tussen omzet en inkomen. Zelfstandige word je ook best omdat je er de ‘drive’ voor hebt. Niet omdat het een soort laatste keuze is. Bij Dyzo bekijken we een zelfstandige niet enkel financieel, maar ook juridisch en psychologisch. De ondernemer staat centraal, niet zijn zaak. Een huisbezoek kan veel leren. We slagen er dan in om de zelfstandige ánders te leren kijken naar zijn bedrijf.”

Expertise gebruiken

Schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) duwde de samenwerking er in het college door. Voorlopig voor een jaar, maar de kans is reëel dat de overeenkomst na evaluatie wordt verlengd. Bijna één op de drie Antwerpse klanten van vzw Dyzo werd vorig jaar immers doorverwezen vanuit het OCMW. “Onze sociale diensten helpen vaak voor een korte periode, waarna mensen de draad van hun leven opnieuw kunnen oppikken. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Je moet de expertise halen waar ze zit, daar wordt iedereen beter van”, beklemtoont Meeuws.