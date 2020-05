Het is té druk in Antwerpen: politie voert éénrichtingsverkeer in voor voetgangers in twee winkelstraten Patrick Lefelon

23 mei 2020

17u19 0 Antwerpen Zaterdagnamiddag heeft de politie éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingevoerd in de winkelstraten Dambruggestraat en Offerandestraat.

Door de drukte was het moeilijk om de sociale afstand tussen de wandelaars te doen naleven. Aan enkele winkels zoals Albert Heyn en Zeeman werd een deel van de straat ingenomen door lange wachtrijen.

De twee winkelstraten zijn wel verkeersvrij maar zijn niet zo breed. Daarom besliste de politie rond 16 uur om éénrichtingsverkeer in te voeren. Iedereen mocht verder winkelen maar was verplicht vanaf de Lange Beeldekensstraat naar de Carnotstraat te wandelen. Wie toch de andere richting uit wilde moest langs de zijstraten omlopen.

De Offerandestraat en Dambruggestraat zijn populair bij allochtone klanten. Zeker met het Suikerfeest van zondag in het vooruitzicht was het er over de koppen lopen.

Op de Meir was het ook wel druk maar deze winkelstraat is veel breder waardoor afstand houden toch mogelijk blijft.