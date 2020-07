Het is een meisje! ZOO Antwerpen maakt geslacht van babygorilla bekend Annelin Marien

06 juli 2020

18u01 0 Antwerpen De Antwerpse ZOO heeft er sinds kort een bewoner bij: op 24 juni werd er een babygorilla geboren. Vandaag werd het geslacht van het jong bekendgemaakt via een Facebook Live van de ZOO: het is een meisje! De naam is nog niet bekend, die kan het publiek mee kiezen via een poll op de Facebookpagina van de ZOO.

Omdat moeder Mambele haar dochter de eerste dagen dicht tegen zich aan hield, konden de verzorgers het geslacht nog niet meteen zien. “Maar we hebben geluk gehad, we hebben het geslacht redelijk snel kunnen bepalen. Bij Thandie duurde dat wat langer”, legt verzorger Melanie uit in de Facebook Live.

Het is de tweede keer dat er een westelijke laaglandgorilla geboren wordt in de ZOO. Het kleintje is een halfzusje voor gorilla Thandie, die in 2018 geboren werd. Zij is ondertussen al anderhalf. Er wonen nu zes gorilla’s in de ZOO. De geboorte van deze westelijke laaglandgorilla is heel goed nieuws, want de diersoort is ernstig bedreigd. “Het jong was uitgerekend voor eind mei, dus ze liet even op zich wachten”, aldus verzorgster Melanie. “Maar ze is kerngezond, dat is het belangrijkste. Mambele is in groep bevallen, en dat ging heel snel: ze kreeg weeën, en op een minuut tijd was het jong er.”

Zorgzame moeder

De andere gorilla’s aanvaarden het kleintje goed, en Thandie wil zelfs graag al wat spelen met haar zusje. “Maar dat laat mama Mambele nog niet toe. Papa Matadi mag wel al dichterbij komen, en hij is nu altijd in de buurt van zijn jong en de mama. Mambele is een zorgzame moeder, ze is heel beschermend over haar jong. Af en toe laat ze bezoekers meegenieten van het kleintje, maar ze gaat ook vaak apart zitten om melk te geven. Grappig om te zien: ze drinkt ook zelf van haar eigen moedermelk!”

Letter V

Over de naam van het dier is nog niets beslist. “2020 is het jaar van de V, dus de eerste letter kennen we al”, zegt woordvoerder Ilse Segers. “Nu het geslacht van het gorillajong bekend is, laten we onze bezoekers graag mee beslissen via een poll op onze Facebookpagina.”