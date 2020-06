Het grote uitzwaaimoment voor alle Antwerpse scholieren op dinsdag 30 juni: “Maak massaal muziek of geef applaus om 11 uur” Philippe Truyts

25 juni 2020

15u00 0 Antwerpen In scholen verlopen de proclamaties niet zoals we ze kennen, dus pakt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) uit met een nooit vertoond ‘uitzwaaimoment’ op 30 juni om 11 uur. “We roepen alle inwoners op om massaal muziek te maken en te applaudisseren.” De stad lanceert ook een TikTok-move. Wie deelneemt, maakt kans op een plekje in een compilatie.

“Voor veel kinderen was het voorbije semester heel zwaar”, zegt schepen Beels. “Ook het einde van het schooljaar zal er anders uitzien, zonder schoolfeesten en beperkte proclamaties. Daarom willen we die bewogen periode op een leuke manier en in stijl afsluiten.”

Politie en brandweer

Op de laatste schooldag, 30 juni om 11 uur, mag het feest losbarsten. Uiteraard altijd met respect voor de nodige afstand . Schoolbellen rinkelen extra lang, een sleepboot zal op de Schelde toeteren. Politie en brandweer hebben al toegezegd. Maar het zou volgens Beels pas echt perfect zijn als ook de inwoners ten volle meedoen. “Of je nu op school bent met je leerkrachten, thuis of op het werk: om 11 uur vieren we allemaal samen. We maken er een luid en warm moment van. Dan kan onze jeugd met een positief gevoel de zomervakantie in.”

TikTok

En we zouden 2020 niet zijn als ook TikTok erbij zit. Jongeren en volwassenen kunnen aan de TikTok-move meedoen en hem delen via hashtag #TofVerlof. De video zal te zien zijn op de Facebook- en Instagrampagina van ‘Jong in Antwerpen’ en ‘Kind in Antwerpen’. De opmerkelijkste inzendingen halen een compilatie en worden op 30 juni via verschillende stadskanalen gedeeld.