Het Grote Antwerpse Studentenonderzoek: “Student voelt zich verbonden met stad maar is ontevreden over openbaar vervoer”

BJS

22 oktober 2019

10u05 3 Antwerpen Veel Antwerpse studenten voelen zich sterk tot heel sterk verbonden met de stad en de helft wil er graag blijven of komen wonen. Dat blijkt uit een enquête bij meer dan 4.000 studenten. Er heerst wel ontevredenheid over het openbaar vervoer en een onveiligheidsgevoel bij wie zich met de fiets verplaatst.

Onderzoekers Peter Van Aelst en Jonas Wood voerden het ‘Grote Antwerpse Studentenonderzoek’ uit: een online enquête en diepte-interviews bij 4.041 studenten aan de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Thomas More Hogeschool of Hogere Zeevaartschool.

Mobiliteit

De onderzoekers peilden onder meer naar de attitude van studenten tegenover mobiliteit en bereikbaarheid. Zo blijkt dat de Antwerpse student een frequente maar ontevreden gebruiker van het openbaar vervoer is. De grootste ergernissen zijn beperkte stiptheid en drukte op trams en bussen. Opmerkingen over treinverkeer komen minder vaak voor.

Twee op de drie studenten die zich met de fiets verplaatsen, voelen zich onveilig in het verkeer. “Ongeveer de helft (52%) van de bevraagde studenten is te vinden voor een autoluw centrum van Antwerpen, terwijl 21% zich oneens toont met deze piste”, zeggen onderzoekers Van Aelst en Wood. “Nog meer steun vinden we voor de suggestie om aparte rijstroken voor fietsers te voorzien. Maar liefst 89% van de bevraagde studenten vinden dat er aparte rijstroken zouden moeten komen. De uitgesproken steun voor deze stelling wijst opnieuw aan dat de Antwerpse student zich vooral zorgen maakt wanneer fietsers de rijbaan moeten delen met andere weggebruikers.”

Onveilig

Een op vijf studenten – vooral vrouwen - voelt zich naar eigen zeggen onveilig in Antwerpen. Dat is voornamelijk het geval ’s avonds in de centrumwijken. “Eén op drie van de bevraagde studenten specificeerde de locaties die ze als onveilig aanvoelen”, zeggen Van Aelst en Wood. “De stationswijk (omvat directe omgeving centraal station, maar ook Atheneum- en Diamantbuurt) is een locatie waar zowel pendel- als kotstudenten geregeld komen en wordt het vaakst vermeld (29 “Enkele stadswijken aan de noordkant van Antwerpen, zoals het Sint-Jansplein (13%) of andere noordelijke wijken (Seefhoek, Spoor Noord) (10%) worden eveneens als onveilige locaties gepercipieerd. Verder wordt ook door een kleine groep studenten verwezen naar de universiteitsbuurt zelf (7%) en het Schipperskwartier (6%) als onveiligere buurten.”

Studentenleven

Tijdens het ‘Grote Antwerpse Studentenonderzoek’ werden de respondenten ook bevraagd over het de mogelijkheden tot ontspanning in Antwerpen. “Op vlak van aanbod in uitgaan en cafés, sport en cultuur uit steeds meer dan de helft van de studenten zich tevreden”, zeggen Van Aelst en Wood. “Zo zijn zeven op tien Antwerpse studenten (68%) tevreden over het aanbod aan fuiven voor studenten in Antwerpen en vindt minder dan een op tien aan dat dit aanbod te wensen overlaat. Eenzelfde resultaat als het gaat over de Antwerpse cafés.”

Verbeterpunten zijn de studentikoze activiteiten overdag en de prijs van het uitgaansleven: 43 procent is daar ontevreden over. Opvallend is dat buitenlandse studenten hier minder over klagen. “Dat suggereert dat Antwerpen het op vlak van de kosten van het uitgangsleven tegenover andere landen misschien niet zo slecht doet”, aldus Van Aelst en Wood.

“Een moeilijk lief”

De helft van de respondenten voelt zich sterk tot heel sterk verbonden met Antwerpen, zo besluiten de onderzoekers nog. De helft van de studenten wil er graag blijven of komen wonen. “Ons onderzoek lijkt er dus op te wijzen dat Antwerpen een moeilijk lief is, waar je niet meteen verliefd op wordt, maar dat de liefde doorheen de jaren wel groeit en sterker wordt. Hoe meer je de stad leert kennen, hoe meer je je verbonden voelt en er wil blijven wonen of werken.”

De bevindingen van het Grote Antwerpse Studentenonderzoek worden bezorgd aan het studentenplatvorm GATE15 en het Antwerpse kabinet van onderwijs.