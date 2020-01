Exclusief voor abonnees Het gezicht van café De Vagant is niet meer: Jos Van Hove (75) overleden na slepende ziekte David Acke

31 januari 2020

16u05 0 Antwerpen Josephina - Jos - Van Hove is donderdagochtend overleden. Ze was 23 jaar lang het gezicht van het bekende jenevercafé De Vagant in Antwerpen en erg geliefd bij de klanten. “Stond Jos achter de toog, dan was het wringen voor een plekje.” Op haar 63ste ging Jos op pensioen door de eerste tekenen van Alzheimer, de ziekte die haar uiteindelijk ook fataal zou worden. Ze werd 75 jaar.

Josephine was een verschijning die weinig mannen onberoerd liet. Een froefroe tot net boven haar ogen, stijl donker haar tot schouderhoogte en klein van gestalte maar wie haar Joske durfde noemen, kon wel eens wat langer wachten op zijn jenever. “Dat hoorde ze niet graag”, lacht haar echtgenoot Cel Overberghe. “Ze was klein van gestalte maar ze kon haar mannetje staan hoor. Jos was een heel intelligente vrouw met een prachtige persoonlijkheid. Het moet die combinatie zijn die haar zo geliefd maakte bij de klanten. Er waren mensen die enkel kwamen als zij er was. Ja, onze Jos had haar eigen fanclub.”

