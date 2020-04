Hét gezicht van bakkerij Goossens is niet meer: “Francine nam nog echt tijd voor haar klanten”

David Acke

14 april 2020

14u26 2 Antwerpen Francine Martens, de vrouw die vijftig jaar lang klanten met de glimlach bediende bij bakkerij Goossens, is overleden op 75-jarige leeftijd. Francine starte in de jaren ‘60 als kindermeisje bij de familie maar groeide al snel uit tot een vaste waarde achter de toonbank van de bakkerij. “Francine heeft een gigantisch grote rol gespeeld in de bakkerij. Zij was als familie voor ons”, klinkt het bij de familie Goossens. “Zonde dat zo iemand zo vroeg al moet overlijden.”

Toen huidig zaakvoerder Patrick Goossens geboren werd, was Francine al in de weer bij de familie. Eerst als kindermeisje maar al snel nam ze haar plek in achter de toonbank van de bakkerij. Vijftig jaar lang, zonder één dag ziek te zijn, hielp ze de klanten alsof het haar familie waren. Met de glimlach en een luisterend oor. “Francine had het allemaal”, vertelt Patrick Goossens.

Wat Francine voor de bakkerij heeft betekent, is moeilijk onder woorden te brengen. “Ze is enorm belangrijk geweest voor de winkel. Zonder overdrijven kan je stellen dat zij vijftig jaar hét gezicht is geweest van bakkerij Goossens. De manier waarop zij de klanten bediende, was enorm belangrijk. De winkel werd gesticht in 1884 en tot op vandaag houden wij vast aan die tradities. Dat betekent dat we tijd nemen om onze producten te maken en dat we tijd nemen voor onze klanten. Zo was Francine ook. Zij wist wat de klant wilde en ging altijd op zoek naar een volwaardig alternatief als er iets niet meer te verkrijgen was. Soms liep ze klanten achterna om hen een nog beter alternatief aan te bieden. Dat was Francine ten voeten uit”, lacht Patrick.

Zij wist wat de klant wilde en ging altijd op zoek naar een volwaardig alternatief als er iets niet meer te verkrijgen was. Soms liep ze klanten achterna om hen een nog beter alternatief aan te bieden. Dat was Francine ten voeten uit Patrick Goossens

Pensioen

In 2011 nam Francine afscheid van bakkerij Goossens. Nu ja, kan je afscheid nemen van een plek waar je meer dan de helft van je leven hebt doorgebracht? Neen, en al zeker Francine niet. “Ook na haar pensioen kwam ze hier regelmatig helpen tijdens drukke dagen. Ze deed het gewoon ongelofelijk graag. Uiteindelijk werd ze ziek en verminderden haar bezoekjes aan de winkel. Vorige week is ze uiteindelijk overleden. Het is een enorme zonde dat zo iemand zo jong moet overlijden en dat in deze tijden waarbij hulde brengen heel moeilijk is.”

En dat wringt toch wel bij patrick. Het liefst zou hij Francine een ongelofelijk eerbetoon betuigen maar dat zit er door de coronacrisis waarschijnlijk niet in. “In samenspraak met de familie ga ik bekijken wat wij kunnen doen. Ik weet niet of ik aanwezig zal kunnen zijn op de begrafenis omdat die in intieme kring zal moeten plaatsvinden. Anders zou ik heel graag nog een laatste woord van dank richten aan de vrouw die zich vijftig jaar zo hard heeft ingezet voor de winkel. We gaan ze oprecht heel hard missen.”