Het gaat niet goed met de Antwerpse Zoo: dierentuin hoopt nu op heropening in juni Philippe Truyts

27 april 2020

18u36 38 Antwerpen De Antwerpse Zoo hoopt dat ze ten laatste in juni opnieuw bezoekers kan ontvangen. Want de coronacrisis wéégt op de dierentuin. De abonnees kregen een emotioneel geladen brief in de bus: “Zonder uw steun kunnen we niet voortbestaan. Het gaat niet goed met ons”, klinkt het. Woordvoerster Ilse Segers: “We bereiden ons met verschillende scenario’s voor op een heropening, bijvoorbeeld zonder horeca en afgesloten gebouwen.”

Het goede nieuws is dat alle dieren nog steeds excellent worden verzorgd. Ook al is driekwart van het personeel op tijdelijke werkloosheid gezet. Ilse Segers: “Onze verzorgers doen een beurtrol. De dieren komen niets tekort. Voeding en welzijn blijven gegarandeerd. Alles wat met bezoekers heeft te maken, zoals propere ramen en schoongeveegde tuinpaden, hebben we geschrapt. De hoveniers zorgen er wel voor dat de tuin niet overwoekerd geraakt.”

100.000 euro per dag

En dan het slechte nieuws: in april verloor de Zoo elke dag 100.000 euro omzet. Hetzelfde geldt voor Planckendael bij Mechelen. De paasvakantie is normaal de echte start van het seizoen, na een stille winter. Die is sowieso verlieslatend, omdat er weinig bezoekers komen en de lonen van het personeel en de voeding van de dieren gewoon doorlopen. “Ook mei is traditioneel een belangrijke maand voor ons, met veel feestdagen. Nederlanders hebben hun meivakantie en komen dan graag naar ons”, zegt Segers.



Dat de zon vrijwel elke dag uitbundig scheen, maakt de frustratie nog groter. De Zoo en Planckendael moesten op 14 maart de poort dichtgooien. Al snel klonken oproepen – onder meer van Wouter Van Besien (Groen) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang) om de ‘schoonste hof van ’t stad’ tóch open te stellen voor Antwerpse abonnees. Maar dat was met de strenge coronamaatregelen van de federale overheid onhaalbaar. “We beseffen dat heel veel mensen blij zouden zijn met zelfs maar een beperkte toegang”, reageerde Segers toen. “Een wandeling in ons dierenpark is een zen-moment. Maar een uitzondering vragen zou niet solidair zijn.”

We hebben scenario’s uitgewerkt om in alle veiligheid te herstarten, met wasstraten, tijdsloten en bredere openingsuren Ilse Segers

Die visie is vandaag niet gewijzigd. De Zoo hoopt nu op een herstart in juni. “We hebben scenario’s uitgewerkt om de bezoekers alle veiligheid te bieden. We voorzien wasstraten, handgels, denken zelfs aan tijdsloten en bredere openingsuren. Of we de horeca kunnen openen, hangt natuurlijk af van de federale beslissingen daarover.”

Ilse Segers kan er geen cijfers over kwijt, maar intussen zouden al heel wat mensen hun jaarlijks abonnement hebben vernieuwd. Er zijn trouwens kortingen aangeboden om de 60.000 abonnees – goed voor 200.000 mensen – te overtuigen om al wat sneller in de buidel te tasten. “Naast de dieren zijn onze abonnees onze grootste schat”, staat er in de brief van de directie.

De KMDA, die de dierentuinen overkoepelt, is overigens een vzw. Overheidssubsidies zijn er enkel voor het erfgoed en het wetenschappelijk onderzoek. Voor alle andere kosten staat de KMDA zélf in.

Filmpjes

Afsluiten doen we met een tip: elke dag vind je op de Facebookpagina van de Zoo Antwerpen een filmpje van een verzorger die je een blik achter de schermen gunt. Al maakt het ook het gemis groter, denken we dan.