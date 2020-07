Het drukste stukje van Vlaanderen: snelweg tussen Berchem en Antwerpen-Oost slikt 139.000 voertuigen per dag ADA

01 juli 2020

16u27 1 Antwerpen Met 139.000 voertuigen per werkdag was de zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost vorig jaar opnieuw het drukste stuk snelweg van Vlaanderen. Met gemiddeld 10,5 uur file per dag blijft de Kennedytunnel dan weer de recordhouder. Het is ook de drukste Vlaamse tunnel met gemiddeld 156.000 voertuigen per dag.

Wie de afgelopen dagen de auto nam in Antwerpen, zal het niet verbazen. Door verschillende wegenwerken stond het verkeer stil. En dat zal er niet beter op worden. Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat er in 2019 opnieuw verkeer bij kwam op de Vlaamse snelwegen. In Antwerpen is die gemiddeld met 8 procent toegenomen.

In 2019 steeg het autoverkeer met 0,4 procent op werkdagen en 1,1 procent in het weekend. Het vrachtverkeer op werkdagen groeide aan met 0,8 procent. De extra verkeersvolumes kwamen er vooral bij tijdens de spitsuren. De gemiddelde ochtendfile was vorig jaar 155 kilometer lang, dat is 5 kilometer langer dan in 2018. De gemiddelde avondfile kromp met 4 kilometer tegenover een jaar eerder naar 119 kilometer. De ringwegen van Brussel en Antwerpen maken samen op vlak van filezwaarte een derde uit van alle ochtendfiles en ruim de helft van de avondfiles op de Vlaamse snelwegen.

De zone tussen Berchem en Antwerpen-Oost was met 139.000 voertuigen per werkdag ook vorig jaar opnieuw het drukste snelwegstuk van Vlaanderen. Met gemiddeld 10,5 uur file per dag blijft de Kennedytunnel dan weer de recordhouder. Het is ook de drukste Vlaamse tunnel met gemiddeld 156.000 voertuigen per dag.