Het Centraal Station als unieke locatie voor een nieuw oudejaarsfeest Caroline Van de Pol

07 november 2019

23u07 0 Antwerpen ‘One More Time’ organiseert voor het eerst een eindejaarsfeest in het Centraal Station in Antwerpen.

Steven (39), Jochem (35) en Dieter (34) startten enkele jaren geleden met het organiseren van feesten in Antwerpen onder de naam ‘One More Time’. “Ons eerste event vond plaats in De Serre achter de Botanische Tuin. Het werd een groot succes waarbij we meteen uitverkocht waren,” vertelt Steven.

Na enkele kleinere feesten in onder andere Bar Helder en Café Capital, en een oudejaarsfeest in Café d’Anvers, droomden de organisatoren van een grootser evenement op oudejaarsavond. Ze moesten daarvoor lang zoeken naar een geschikte locatie: “De bestaande zalen in Antwerpen waren ofwel te groot ofwel al ingevuld voor oudejaarsavond. Daarom gingen we zoeken buiten de standaard clubs en zo kwamen we terecht bij de inkomhal van het Centraal Station.”

Na een positieve reactie van de NMBS werkten de drie organisatoren samen met de stad, de politie en de brandweer aan een veilig evenement. “Vandaag lanceerden we ‘One More Time - NYE 2020’ op Facebook en ondertussen kregen we al veel positieve reacties over de unieke locatie.” De eerste tickets zullen vanaf woensdag verkocht worden aan 15 euro.

Herkenbare housemuziek

‘One More Time’ mikt op 30’ers als doelpubliek en speelt daarom herkenbare housemuziek uit de jaren 1994 tot 2004. “In plaats van platte ninetiesmuziek proberen wij een kwalitatieve selectie te maken. De gemiddelde 35-jarige gaat zich daarom op ons feest meer thuis voelen dan in een underground fuif met 20’ers.”

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.