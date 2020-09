Het Bos viert doorstart met vijftig kunstenaars in uniek boek en nieuwe audiovisuele concertreeks: “Een superstraf najaar” Sander Bral

18 september 2020

16u24 0 Antwerpen De hippe cultuurtempel Het Bos heeft de deuren weer geopend. Donderdagavond werd de doorstart in Het Bos gevierd met de lancering van het boek RISOTTO, waaraan vijftig kunstenaars meewerkten en vanaf volgende week start concertreeks Bosbubbles, waarbij muzikanten en kunstenaars samen voor een audiovisueel spektakel zorgen. “Na de bittere pil gaan we er weer met volle moed tegenaan.”

Culturele hotspot Het Bos op de Ankerrui in Antwerpen opent na de tweede verplichte sluiting deze zomer opnieuw de deuren met een straf najaar. “We hebben de bittere pil van de sluiting even moeten verteren, maar vliegen er terug met volle moed tegenaan”, zegt Joery Scheepers van Het Bos. “Tijdens de lockdown is het idee ontstaan om vijftig kunstenaars een eigen riso-ontwerp te laten maken, een soort druktechniek. Risiko Press, die ook het leeuwendeel van onze concertpostercollectie van inkt voorzag, vereeuwigde die werken op papier. Digitaal oplettenden zagen de werken afgelopen zomer op sociale mediamuren verschijnen, maar we hebben de prints spontaan verlijmd tot een boekbrij die op een bepaalde manier overeenkomsten met risotto vertoont. RISOTTO werd een feit en we hebben het boek donderdagavond met trots kunnen voorstellen, vergezeld van een expo die nog enkele dagen loopt.”

Bosbubbles

Wie denkt dat concertreeks Bosbubbles een flauwe coronagerelateerde woordspeling is, komt bedrogen uit. In het gekende huisfeest van Het Bos wordt al jaren met honderden gefeest in een decor en op muziek die weerspiegelt waarvoor het cultuurhuis staat. “Die twee aspecten - het decor en de muziek - hebben we omgezet in een coronaveilige editie die wekelijks zal plaatsvinden”, gaat Joery verder. “We steken een artiest of band samen in een bubbel met een kunstenaar-scenograaf om er naarstig in te werken aan een decoratieve concertsetting. Elke vrijdag zie je de artiest live aan het werk in die unieke scène. Elke Bosbubble wordt opgenomen en gemonteerd tot een concertfilm, kortfilm, videoclip of muzikaal beeldverhaal door onze blonde filmgod Maxim Hectors.”

Volgende week start Bosbubbles tot aan het einde van het jaar. Onder andere Vermin Twins, Penus, Milan W., Bombataz en Ikraaan laten er zich vergezellen door kunstenaars Berenike Gregoor, Ena Podgorac, Jaak De Digitale en Lizzy Van Dierendonck. Daarnaast komt in oktober ook het eerste vijfdaagse klimaatfestival naar Het Bos.