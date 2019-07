Het aftellen kan echt beginnen: eerste kampeerders komen aan op dancefestival elrow Town BJS

05 juli 2019

18u02 0 Antwerpen Op het recreatiedomein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever worden zaterdag 15.000 feestvierders verwacht voor de tweede editie van dancefestival elrow Town. Door het succes en de uitverkochte editie van vorig jaar, start het festival vanavond met een preparty en is er ook een camping, die vrijdagnamiddag al aardig vol begon te lopen.

Voor de tweede keer op rij strijkt het Spaanse partyconcept neer op recreatiedomein Middenvijver. De weergoden bedachten elrow Town Antwerp ook deze editie met een stralend zonnetje. “Wij zijn erg blij met het weer,” zegt medeorganisator Wim Van der Borght. “Ze voorspellen zaterdag 22 graden, weinig wind en geen druppel regen. Ideaal festivalweer dus en een welgekomen afkoeling na dagen van extreme hitte.”

Tonnen confetti

De enorme poppen, bizarre personages, stuiterende inflatables, indrukwekkende steltenlopers en enorme chaos en tonnen confetti zijn er ook dit jaar weer bij. Nagelnieuw deze zomer is de elrow Town Fun Police. Die agenten patrouilleren de hele dag op het festival om de grootste feestbeesten van Linkeroever uit de massa te plukken. Niet in de gevangenis geraakt? Dan kunt u nog naar school. elrow Town heeft met de Row’xford School een eigen onderwijsinstelling met een afgelijnde visie: het heeft geen zin om dingen te leren waar je later niets mee bent. En wie hoofdrekenen haat, schrijft zich in voor de klas van Miss Mimosa. Die geeft les in Hip Hop Aerobics en Disco Dodgeball.

De internationale top-dj’s Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Dennis Ferrer en vele anderen draaien op drie tot in de puntjes afgewerkte podia. De grootste, natste en wildste is zonder twijfel de Rowmuda Stage. Podium nummer twee is opgebouwd rond de Rowlympic Games en de tijd van het Romeinse Rijk. Op locatie nummer drie, de Absolut Pink Cathedral, doen ze zelfs aan roller disco.