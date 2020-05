Het Abbey Road-moment voor Wilrijk: Bent Van Looy verrast met dakoptreden op CC De Kern PhT

07 mei 2020

20u44 1 Antwerpen Wilrijk heeft nu ook zijn ‘Abbey Road-concert’. Bent Van Looy verraste donderdagavond na het applaus voor de zorg de bewoners van de flatgebouwen rond Cultureel Centrum De Kern. Vanop het dak bracht hij een half uur lang enkele van zijn bekende songs. Inclusief een versie van de Das Pop-hit ‘You’ op de ukelele.

Het zijn harde tijden voor onze artiesten. Veel verder dan virtuele optredens vanuit de huiskamer komen ze niet sinds de lockdown. Toen Max Temmerman, directeur van CC De Kern, aan Bent Van Looy vroeg of hij zin had in een dakoptreden, hapte die wát graag toe. “Na twee maanden voelde dit nog eens als een echt liveconcert aan.” Het cultureel centrum wordt omringd door hoge blokken, zodat de bewoners vanop het terras konden meegenieten van de geraffineerde popliedjes van Van Looy. De social distance was niet echt een probleem.

Naast de ukelele had Bent een Wurlitzer-orgel meegebracht. ‘You’ is al een jaar of 18 oud, maar ook het recentere ‘Flowers and Balloons’ passeerde de revue. De vergelijking met het legendarische Beatles-optreden op het dak van de Londense Abbey Road studio’s in 1969 is niet eens vergezocht. Van Looy is zelf een Beatlesfan.

Voor Max Temmerman was het concert letterlijk een verademing. “Onze frustratie was groot toen we het verdere seizoen moesten schrappen. Plots beseften we dat de flats rondom een openluchtschouwburg zijn.”

Een montage van het concert kun je vanaf maandag 11 mei bekijken op ccdekern.be