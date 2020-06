Hessenhuis ondergaat grondige metamorfose en wordt nu ook the Embassy of Freedom: “We willen ons richten op meer divers en breder publiek” David Acke

12 juni 2020

16u05 46 Antwerpen Hessenhuis, dat gezien wordt als de hotspot voor de LGBTQ-community, voegt een extra tagline toe aan haar naam: Hessenhuis, the Embassy of Freedom. Daarmee wil de concessiehouder zich naast de LGBTQ-community ook op een breder en diverser publiek richten. De bar onderging ook een grondige metamorfose: het terras werd aanzienlijk groter, er kwamen extra bars en ook de keuken kreeg een upgrade.

Het idee achter the Embassy of Freedom is niet nieuw, maar rijpte al langer bij de concessiehouder van Hessenhuis. Geert Van Praet nam vorig jaar de leiding van de horecazaak over en werkte achter de schermen al langer aan een nieuwe filosofie en aangepast allround uitgaansconcept. Met the Embassy of Freedom blijft Van Praet dicht bij het oorspronkelijke DNA van Hessenhuis, als hotspot voor de LGBTQ-community. Door de toevoeging van de nieuwe tagline, richt Van Praet zich ook op een breder en meer divers publiek.

“Hessenhuis is altijd al een plek geweest waar iedereen welkom is, dat verandert absoluut niet’” licht Van Praet toe. “We blijven bovendien ook gewoon Hessenhuis heten, door de toevoeging van the Embassy of Freedom aan onze naam mikken we er net op om nog toegankelijker te worden. Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, straight of gay. Met Hessenhuis willen we een plek creëren waar iedereen zich goed voelt, zonder vooroordelen en open voor ieders individualiteit en eigenheid.”

Meer bars, groter terras en langere openingsuren

De iconische bar onderging een metamorfose, de indeling van de benedenverdieping werd aangepakt en voortaan kunnen er ook bezoekers op de bovenverdieping ontvangen worden. Op de eerste verdieping van Hessenhuis kan je binnenkort terecht voor cocktails, maar ook voor privérecepties of after works met je collega’s.

Naast de twee bars binnen is het terras aanzienlijk uitgebreid. Zo kunnen gasten steeds met respect voor de coronamaatregelen en in alle veiligheid ontvangen worden. Je honger stillen kan ook bij Hessenhuis, want ook de keuken werd tijdens de verbouwingen aangepakt. Daardoor trekt Hessenhuis als The Embassy of Freedom resoluut de kaart als een allround concept en zet het in op een aangename beleving en dat zowel binnen, boven als op het terras. Door de aanpassing van de openingsuren, zal je nu ook op zondag in de compleet vernieuwde horecazaak terecht kunnen.

Ook hetero’s welkom

“We hebben ons nooit exclusief op de gay community gericht en dat zullen we in de toekomst ook niet gaan doen. Onze vaste klanten blijven uiteraard welkom maar iedereen moet hier terecht kunnen. Werk je in de buurt en wil je met collega’s komen lunchen of afzakken na het werk, dan kan dat perfect. Studeer je in de buurt en wil je op donderdag komen dansen? Dan kan dat bij ons ook. Ben je met een holebivriend op stap, dan moet je hier ook als hetero gewoon kunnen genieten van een gezellige aperitief of fijne avond, zonder daarom steeds alles te hoeven labelen”, besluit Van Praet.