Herstelwerken na treinbotsing in haven van Antwerpen afgerond: treinverkeer opnieuw mogelijk AW

15 februari 2020

06u59

Bron: Belga 0 Antwerpen Het goederentreinverkeer in de haven van Antwerpen is weer mogelijk na een botsing tussen een goederentrein en een losse locomotief eerder deze maand. Dat laat Infrabel weten.

De botsing gebeurde op een goederenspoorlijn nabij de Liefkenshoekspoortunnel, een belangrijke cargoverbinding voor de haven van Antwerpen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag om 1 uur zijn de herstellingswerken op die lijn afgerond, meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. "De inschatting was eerst om pas tegen het einde van dit weekend (zondagavond of maandagochtend) alles hersteld te hebben, maar onze technische ploegen hebben in shifts dag en nacht doorgewerkt. Hierdoor zijn de infrastructuurwerken dus sneller afgerond. In totaal werden over een lengte van 200 meter de beschadigde sporen, wissels, ballast (steenslag), bovenleidingen, kabels, seinen hersteld of vernieuwd."

Daardoor kan het treinverkeer opnieuw normaal rijden. Er geldt wel nog tot 1 maart een tijdelijke snelheidsbeperking tot 40 kilometer per uur om de herstelde sporen "in te rijden". De toegelaten snelheid in die zone bedraagt normaal gezien 90 kilometer per uur.

Er loopt nog een onderzoek naar het treinongeval.