Herstelde obelisken sieren binnenkort opnieuw de gevel van het Antwerpse stadhuis BJS

05 september 2019

15u54 0 Antwerpen Tijdens de zomermaanden zijn de twee grote koperen obelisken van het Antwerpse stadhuis volledig hersteld. Binnenkort sieren ze opnieuw de voorgevel.

Niet alleen krijgt de buitenzijde van het Antwerpse stadhuis een grondige reiniging, er vinden momenteel ook heel wat restauratiewerken plaats. Naast het marmer, buitenschrijnwerk en glas-in-loodramen worden ook verschillende ornamenten onder handen genomen.

De koperen obelisken sieren al honderden jaren de gevel van het stadhuis. Ze zijn meer dan zes meter hoog en wegen elk ongeveer 500 kg. De top is bekroond met een bol en spits, verguld met bladgoud.

Met de jaren waren ze aan de binnenzijde aangetast, waardoor een restauratie noodzakelijk was. “Na de volledige demontage is het aangetaste materiaal aan de binnenzijde vervangen door een alternatief dat niet gevoelig is aan corrosie, namelijk een combinatie van rood koper en roestvast staal”, zegt de stad Antwerpen.

Verder kregen alle onderdelen een grondig nazicht en werden hersteld waar nodig. “Gaten en scheuren zijn gedicht, verbindingsstukken vernieuwd en de koperen platen rechtgezet. De spits is ook opnieuw verguld met bladgoud.”

Momenteel staan de obelisken nog op de begane grond. Zodra de herstellingen aan de stenen sokkels afgerond zijn, kunnen ze terug hun plaats aan het stadhuis innemen. Een precieze timing is er niet.