Herrieschopper lost drie schoten in café op Kiel: niemand gewond. Jasper van der Schoot

02 september 2020

09u46 0 Antwerpen Een ruzie in een café op het Kiel is afgelopen maandag ernstig geëscaleerd. Eén betrokkene trof zelfs een pistool en loste drie schoten in de lucht. Er vielen geen gewonden.

Maandagavond leek alles peis en vree in café Boom aan de Boomsesteenweg op het Kiel. Tot ongeveer half twaalf ‘s avonds. Toen gingen plots vier mannen met elkaar op de vuist. Eén van de ruziemakers trok zelfs een wapen en loste drie schoten in de lucht. Daarna vluchtte hij weg in een auto richting de Jan de Voslei.

Of het wapen echt was kon niet worden geverifieerd. De politie reageerde vlug, maar kon de dader niet meer vatten. “Hij blijft op te sporen”, bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Niemand raakte gewond.