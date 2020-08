Heropstart TUI Fly zorgt voor licht herstel op Antwerpse luchthaven ADA

05 augustus 2020

13u12 0 Antwerpen In de maand juli vlogen 11.222 passagiers via de luchthaven van Deurne, dankzij de heropstart van luchtvaartmaatschappij TUI Fly. Het aantal passagiers ligt wel nog steeds twee derde lager dan in juli vorig jaar.

De Antwerpse luchthaven had enorm uitgekeken naar de herneming van de commerciële activiteiten in juli. Op 10 juli startte TUI fly met een beperkt zomerprogramma, met bestemmingen in Spanje en Kroatië.

In totaal namen 11.222 passagiers vanuit Antwerpen het vliegtuig. Een verbetering tegenover voorgaande maanden, maar nog steeds 66 procent minder dan de 32.958 passagiers in juli 2019. Dat komt volgens de luchthaven door het beperkt aantal bestemmingen van TUI fly en de beslissing van maatschappij Air Antwerp om de connectie met Londen City pas in september te hernemen.

Over de periode januari tot en met juli noteert de luchthaven een daling van het aantal passagiers met 61 procent tot 63.996 in vergelijking met 165.031 in 2019.

Voor de volgende maanden zullen drie factoren invloed hebben op het aantal passagiers, zegt de luchthaven: de evolutie van de coronapandemie, het consumentenvertrouwen en het grensbeleid. “Deze variabelen maken het voor de luchthaven erg moeilijk om in te schatten hoe de passagierscijfers en het aantal vluchten verder zullen evolueren. Wij als luchthaven volgen deze trends nauw op, zodat er snel nodige en gepaste maatregelen kunnen worden genomen om de impact op de resultaten te beperken.”