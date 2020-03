Heropening buurtcinema De National verder af dan ooit: nadat bezieler in de cel belandde, is nu ook vzw achter project failliet

Antwerpen

De heropening van De National, de per toeval ontdekte buurtcinema in Antwerpen-Noord, lijkt verder af dan ooit. Nadat vorig jaar Stefan D.V., die de verloederde bioscoop nieuw leven wilde inblazen, in de cel belandde voor gesjoemel , is nu ook de vzw achter het project failliet verklaard. De rechter heeft een curator de opdracht gegeven om zoveel mogelijk geld uit de brand te slepen.