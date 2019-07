Herontwikkeling Slachthuissite start ten vroegste in 2021: publieke ruimte wordt niet 1,2 maar 4 hectare groot BJS

02 juli 2019

15u35 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft vrijdag op het schepencollege de projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte voor de herontwikkeling van de site Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goedgekeurd. Als alles vlot verloopt, wordt in oktober een ontwerpteam geselecteerd. De werken starten ten vroegste in augustus 2021.

Aandachtspunten in de projectdefinitie zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit.

“Van 1,2 hectare publieke ruimte gaat de Slachthuissite naar bijna 4 hectare publieke ruimte. Met de projectdefinitie zetten we in op een groen én publiek karakter van de buurt wat zal resulteren in een forse heropwaardering van het openbaar domein. Zodra het ontwerpteam is gekozen organiseren we inspraakmomenten over de concrete aanleg met de buurt”, zegt schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA).

Als alles vlot verloopt, wordt in oktober een ontwerpteam geselecteerd. De ontwerpfase loopt dan in principe tot november 2020. Daarna volgen de vergunningsaanvragen en de aanbestedingsprocedures. Vanaf augustus 2021 zou de realisatie van fase 1 van de publieke ruimte (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) kunnen beginnen.