Herken jij deze plek? Stadsgids Tanguy Ottomer loodst ons langs historische pareltjes in Antwerpen

Antwerpen

Elke week geeft Antwerpse stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een prachtige foto prijs van het Antwerpen uit ver vervlogen tijden. Herken jij de plek waar Tanguy ons deze week mee naartoe neemt? Vandaag onthult hij in onze rubriek ‘Wie weet waar?‘ welke plaats in Antwerpen er nu zoveel anders uitziet. Daarnaast geeft hij als expert ook historische feiten en weetjes over de plaats.