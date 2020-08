Herkansing voor Jazz Middelheim, editie 1.5: kruim van Belgische jazzscene in Park Den Brandt Philippe Truyts

25 augustus 2020

12u10 0 Antwerpen Voor Jazz Middelheim kwam augustus te vroeg, maar dankzij de versoepelingen voor evenementen gaat het festival in Park Den Brandt toch door van 18 tot 27 september. Naast het kruim van de Belgische jazzscene als Philippe Catherine en Jef Neve zijn er ook jazzbrunches op de weekenddagen.

Jazz Middelheim 1.5: die naam krijgt deze uitzonderlijke editie mee. Het toeschouwersaantal is uiteraard beperkt. Maximaal 400 jazzfans kunnen per dag de concerten bijwonen. Tickets kunnen enkel per bubbel van twee, vier en zes worden geserveerd. Je zit aan een tafel en wordt daar bediend. Mondmaskers zijn verplicht bij elke verplaatsing op het terrein.

Jef Neve

“We tekenen ook dit jaar voor een dwars, avontuurlijk en toonaangevend programma”, zegt de organisatie. “Je hebt toppers als Philippe Catherine, Dez Mona, Aka Moon en Jef Neve & Teus Nobel (een Nederlands trompettist, red.). Daarnaast bouwen we een dag op rond de solo’s van onder meer Simon Segers en NABOU.”

Voor de boekenfan staan Bibliotheek Permeke en Antwerpen Leest klaar. Je kan een fraaie selectie muziekboeken en romans ontlenen tijdens de optredens. Maar evengoed mag iedereen een boek uit de eigen verzameling meebrengen om in te ruilen voor een ander exemplaar.

Jazzbrunch

Op 19, 20, 26 en 27 september serveert men een jazzbrunch, met medewerking van het literaire productiehuis VONK & Zonen.

En om in coronasferen te blijven: Antwerps modeontwerper Jan-Jan Van Essche heeft voor het festival een exclusieve reeks mondmaskers ontworpen. Hij verkoopt die online en op het terrein.

Tickets en programma: www.jazzmiddelheim.be