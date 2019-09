Exclusief voor abonnees Herfstdip in je garderobe? Deze 8 Antwerpse shops helpen je er weer bovenop! Redactie

27 september 2019

17u47 3 Antwerpen Het is officieel herfst, en dat wil zeggen: tijd voor een paar nieuwe outfits! Onder het motto #shoplocal zetten wij acht winkels uit Antwerpen in de kijker. Van ecologische kleding tot tweedehands en van Scandinavische kinderkleding tot zijden sjaals: tijd om die herfstgarderobe aan te vullen!

Les Soeurs - Antwerpen

In de Wiegstraat in Antwerpen deden drie zussen een klein maar fijn kledingwinkeltje open, en naar de naam moesten niet lang zoeken. De zussen van Les Soeurs hebben een fulltime passie voor mode en sieraden, en verzamelen ook de nieuwste mode-musthaves voor hun klanten. Buiten fijne juweeltjes en toffe kleren verkopen de zussen ook enkele interieuritems zoals kaarsen, kussens of kadertjes, en andere accessoires zoals zonnebrillen of handtassen. Van maandag tot vrijdag kan je er terecht vanaf 11 uur tot 18 uur, op zaterdag gaat de winkel al op 10 uur open.

Wiegstraat 24, 2000 Antwerpen

www.lessoeurs.be

