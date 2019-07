Herenhuis te huur voor amper 230 euro:

antikraakwonen wint aan populariteit in Antwerpen Caroline Van de Pol

15 juli 2019

17u16 0 Antwerpen Wonen in een prachtig 19de-eeuws herenhuis en amper huur moeten betalen, het kan dankzij het relatief nieuwe concept ‘antikraakwonen’. Dat komt overgewaaid uit Nederland en wordt steeds populairder in Antwerpen. Cinthia (30) woont als antikraker in een voormalig kantoor van Staatsveiligheid op de Frankrijklei en Geert (55) huurt tijdelijk een ruimte als schilderatelier in het industriële gebouw Albert Building.

Antikraak of antileegstand is het tijdelijk verhuren van een leegstaand pand om verloedering te voorkomen. Antikraakhuurders wonen er voor een lage prijs en helpen zo het gebouw te onderhouden en te beschermen tegen krakers. Het concept ontstond in Nederland waar kraken een lange tijd legaal was wanneer een gebouw langer dan een jaar leegstond. Ongeveer vijftien jaar geleden startte de eerste antileegstandfirma in België en vandaag wonen er ongeveer 4.000 antikrakers.

Sinds anderhalf jaar huurt Cinthia (30) samen met twee medebewoners een 19de-eeuws herenhuis dat onder andere gebruikt is geweest als kantoor van Staatsveiligheid. Het gebouw is eigendom van de federale staat en staat te koop. Interim Vastgoedbeheer verhuurt het tijdelijk als leegstandbescherming. “Ik ben backpacker en reisbegeleidster en zocht daarom een flexibele en goedkope woonplaats”, vertelt Cinthia. De drie bewoners betalen elk 230 euro voor een eigen verdieping waarvan ze twee kamers mogen gebruiken. De badkamer en keuken delen ze.

Geen internet

“Het is leuk om samen te wonen met andere huurders. We zijn drie sociale en creatieve mensen en komen goed overeen”, vertelt Cinthia. Het gebouw ligt in het hartje van Antwerpen en heeft ook een parkeerplaats die de antikrakers mogen gebruiken. “Het enige nadeel van de woonplaats is het gebrek aan internet en een aansluiting voor een wasmachine”, vertelt Cinthia. Aan de vele archiefkasten en bureaulampen kan je zien dat het een kantoor van Staatsveiligheid is geweest. “In de kelder vonden we oude potten en kranten van de jaren 80. Er zijn daar ook kleine cellen die waarschijnlijk de kamers waren van het personeel van de vroegere rijke bewoners.”

Het oude industriële gebouw Albert Building in Berchem is verkocht en wordt over anderhalf jaar verbouwd tot een complex met residentiële woningen en kantoren. In tussentijd verhuurt FMT het pand als kantoorruimte voor start-ups of als atelier voor kunstenaars. “Een gebouw in gebruik houden voorkomt ingegooide ruiten en zorgt voor een beter imago voor de buurt”, vertelt salesverantwoordelijke Aline Luyten. De kleinste ruimtes worden verhuurd voor 150 euro per maand en er is gas, water en elektriciteit aanwezig. De huurcontracten zijn op maandbasis, maar de antikraakhuurders zullen het al vroeger te horen krijgen wanneer ze het gebouw moeten verlaten.

Ben je geïnteresseerd in antikraakhuren? Bezoek dan de websites van FMT en Interim Vastgoedbeheer. Geïnteresseerden die het gebouw op de Frankrijklei 113 willen kopen kunnen nog tot 15 augustus een bod kunnen uitbrengen (http://www.regiedergebouwen.be/nl/buildings/administratief-gebouw-met-ruime-garage-voormalige-herenwoning )