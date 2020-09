Herbeleef de Bevrijding van Antwerpen op je tv-scherm: stad werkt alternatief uit voor bevrijdingsfeesten ADA

02 september 2020

Door de huidige coronamaatregelen zullen de Antwerpse Bevrijdingsfeesten niet in hun traditionele vorm kunnen doorgaan tijdens het weekend van 5 en 6 september. De stad werkte een alternatief uit: een sfeervol tv-programma op ATV met muziek en reportages, aangevuld met een korte documentairefilm. Bovendien start het MAS vanaf dit weekend met een grote verzamelactie voor objecten uit WOII.



Door de geldende richtlijnen zijn de Bevrijdingsfeesten in hun klassieke vorm dit jaar jammer genoeg onmogelijk in Antwerpen. Daarom heeft de stad een alternatief programma uitgewerkt. De stad biedt met ‘Antwerpen Bevrijd’ een uitzonderlijk tv-programma aan, waarin de kijker toch de sfeer van de Bevrijding kan ervaren, op het kleine scherm en in de eigen bubbel.

Vijf Vlaamse topartiesten coveren speciaal voor de gelegenheid een lied uit de oorlogsjaren. Ze zingen vanuit de pittoreske setting van kasteel Den Brandt. Ondersteund door een achtkoppige liveband inclusief blazers roepen Stan Van Samang, Bart Kaëll, Gunther Neefs, The Starlings en #LikeMe de tijd van toen helemaal terug op. Tussen de nummers door zijn er korte videofragmenten te zien over historisch belangrijke locaties, en enkele langere speciale reportages. Daarin laten een aantal artiesten zich uitdossen zoals in de jaren ’40 gebruikelijk was, of proeven ze gerechten uit die tijd. Het programma wordt uitgezonden op ATV op zaterdag 5 september om 21 en 23 uur, en op zondag 6 september in de lus van 15.30 tot 18.30 uur.

Documentairefilm

Bovendien liet de stad een korte documentairefilm maken over de Bevrijding van Antwerpen. Hij toont hoe de vreugde al snel omsloeg in angst voor de bommenterreur, in honger door voedseltekorten en in bezorgdheid over wie nog steeds niet teruggekeerd was uit de kampen. Die komt aanvullend op ‘Antwerpen Bevrijd’ op televisie, en op www.antwerpenherdenkt.be.

Oproep MAS

Het MAS werkt aan een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen, die focust op de persoonlijke beleving van alle stadsbewoners in die zware periode. Daarom doet het museum nu een oproep aan alle Antwerpenaren om foto’s en filmpjes, documenten, brieven, dagboeken,… over de oorlog binnen te brengen. Ook herinneringen en verhalen over die objecten of die periode zijn relevant. Het MAS zal al dit erfgoed registreren en mogelijk later gebruiken in de expo in 2023 of permanent bewaren als het om een schenking gaat.