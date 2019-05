Heraanleg Ranststraat start in 2021 Jan Aelberts

31 mei 2019

13u37 0 Antwerpen De heraanleg van de Ranststraat start wellicht in 2021. Dat heeft het district Borgerhout bekendgemaakt. De straat wordt een eenrichtingsstraat en moet na de heraanleg veiliger zijn.

Het district Borgerhout wil van de Ranststraat een groene woonstraat maken en er een eenrichtingsstraat van maken. Na het inwinnen van adviezen starten de ontwerpers met het uittekenen van het definitief plan. De uiteindelijke heraanleg van de Ranststraat zal vermoedelijk starten in 2021. Het Jan Borluutplein wordt dit najaar nog vernieuwd en de Florastraat in 2021. Het doel is om het plein veiliger en kindvriendelijker te maken. Het wordt ook groter en er komen een trampoline, looppiste en een duikelrek.