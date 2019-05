Hemelvaart: Vuilnis dag later opgehaald, containerparken gesloten Jan Aelberts

27 mei 2019

18u00 1 Antwerpen Op feestdag donderdag 30 mei, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, en op brugdag vrijdag 31 mei, geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten. Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten. Tijdens brugdagen zijn een aantal diensten geopend.

Op woensdag 29 mei overdag wordt het afval gewoon opgehaald. In de nacht van woensdag op donderdag en op donderdag 30 mei is er geen afvalophaling. Antwerpenaren uit die ophaalzone mogen uitzonderlijk hun huisvuil de volgende werkdag aanbieden. Het afval wordt dan vrijdag opgehaald. In de nacht van donderdag op vrijdag en op vrijdag 31 mei verloopt de afvalophaling normaal. Alle info staat op de ophaalkalender.

Op 30 mei zijn de containerparken gesloten. Op 31 mei zijn ze open. Alle openingsuren van de stadsdiensten vind je op www.antwerpen.be.