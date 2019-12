Help mee 100 jaar Antwerpen gaststad Olympische Spelen kleur te geven ADA

03 december 2019

14u27 0 Antwerpen In 2020 is het 100 jaar geleden dat Antwerpen gaststad was voor de Olympische Spelen. Het district Antwerpen organiseert daarom een heel jaar lang tal van leuke (sport)evenementen. Het roept ook zijn inwoners op om activiteiten met een olympische insteek te organiseren. Zij krijgen daarvoor financiële en/of logistieke ondersteuning.

Antwerpen mocht in 1920 de Olympische Spelen organiseren. Maar liefst 2.600 atleten uit 29 verschillende landen gaven toen het beste van zichzelf. Omdat het enorm fier is dat Antwerpen nog steeds de enige Belgische olympische stad is, pakt het district Antwerpen uit met een olympisch eeuwfeest. Met loop- en fietswedstrijden, sport- en buitenspeeldagen, maar ook seniorenwandelingen en competities tussen dienstencentra.

Oproep

Inwoners die het al voelen kriebelen bij het horen van de term ‘Olympische Spelen’, zullen zich in 2020 volledig kunnen uitleven. Charlie van Leuffel, districtsschepen voor sport, roept hen op om samen activiteiten te organiseren. “Iedereen kan bijdragen aan een spetterend olympisch feestjaar. Dat kan gaan over het organiseren van een sportactiviteit met een nieuwe of oude olympische discipline. Maar ook het in de verf zetten van de olympische geschiedenis, een theatervoorstelling of een eigen kunstproject behoren tot de mogelijkheden. Alle ideeën zijn welkom, zolang er maar een olympische invalshoek is”.

Via het participatieplatform olympischespelen.antwerpen.be/doemee kunnen inwoners van het district hun activiteit indienen. Na goedkeuring krijgen ze financiële en/of logistieke ondersteuning om hun idee uit te werken.