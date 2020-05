Hellen en Katrien openen sport- en voedingscentrum BiBi waar enkel vrouwen zijn toegelaten: “Gedaan met mannen die in de fitness naar je lichaam staren” Annelin Marien

02 mei 2020

10u59 16 Antwerpen ‘Bibi’: het betekent ‘dame’ in het Arabisch, maar het is vooral ook een op-en-top Antwerps project van Hellen Dobbeleers en Katrien Sas. De Antwerpse dames openen eind mei hun eigen sport- en voedingscentrum, en dat enkel voor vrouwen.

Het nieuwe concept BiBi in hartje Antwerpen maakt alles rond een gezonde levensstijl hapklaar: van gezonde afhaalmaaltijden en menu-inspiratie tot toegankelijke sportsessies. Daar zorgen diëtiste Hellen en personal trainer Katrien voor, en dat alles in een gezellig kader waar vrouwen zich helemaal thuis kunnen voelen. “Na een jaartje in het buitenland, waar ik veel was bijgekomen, ging ik zelf 13 jaar geleden aan de slag met een personal trainer”, vertelt Katrien. “Ik moest vijf keer per week trainen, mijn eten was afgewogen: heel mijn leven stond in teken van sport en voeding. Ik had na een tijdje dan wel strakke buikspieren, maar ik was niet gelukkig: ik ging naar het verjaardagsfeestje van mijn petekind met een bakje komkommer en kipfilet! Ik was ervan overtuigd dat het anders kon.”

Persoonlijke aanpak

Ook Hellen had het gevoel dat ze moest sporten omdat de maatschappij haar dat oplegde. “Ik had zoals zoveel vrouwen een abonnement in de fitness, waar er dan weer een heleboel alfamannetjes naar je lichaam zitten te kijken. Daarom wilden Katrien en ik iets opstarten waar sporten en gezond eten iets leuks is: het is belangrijk dat je zorgt voor je lichaam, maar dat hoeft geen opgave te zijn.” ‘Only women allowed’ dus: BiBi moet als een warme thuis aanvoelen, met een salon met koffiemachine, een eetkamer, gezellige sportstudio’s en een tuin. “Het wordt geen fitness met apparaten die 24/7 open is: we willen het persoonlijker aanpakken.” (lees verder onder de foto)

Hellen zal bij BiBi zorgen voor de gezonde voeding, Katrien staat in voor de sportkant van het verhaal. Naast ‘mealpreppen’ (je krijgt een weekmenu met gezonde recepten voor de rest van de week), kookworkshops volgen en gezonde maaltijden afhalen, kunnen vrouwen er personal training of groepslessen volgen. Maar ook aan de malende gedachtestroom wordt gewerkt, met maandelijkse sessies rond motivatie, slaap, ontspanning en zelfzorg. “Gezond leven mag geen onoverkomelijke uitdaging zijn, want dan komt er nooit iets van in huis. Wij bieden vrouwen de mogelijkheid om die struikelblokken te trotseren. Zonder intimiderende fitnessinstructeurs of een miljoen strakke regeltjes. BiBi is er voor alle vrouwen, die échte levens leiden en graag vrije tijd overhouden om een beetje van het leven te profiteren.”

De ‘soft’ opening is voorzien voor 23 mei, dan starten de eerste one-on-one intakes. Later volgt er nog een feestelijke opening wanneer de situatie dat toelaat.

@bibi_antwerpen