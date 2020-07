Helft woonzorgcentra Zorgbedrijf laat nu geen bezoek toe: “We doen dat al zo gauw er vermoeden is van besmetting” PhT

31 juli 2020

17u51 0 Antwerpen De coronabesmettingen zijn nog steeds vrij goed onder controle in de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen. Er zijn geen clusters. Toch is in tien van de 19 rusthuizen momenteel geen bezoek toegelaten. “Dat doen we uit voorzorg als er een vermoeden is van besmetting bij een van de bewoners. We testen zeer gericht”, zegt Michael Lescroart, woordvoerder van schepen voor Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA).

Antwerpen is al een paar weken een rode zone. Logisch dus dat men ook in de woonzorgcentra beducht is voor een forse toename van besmettingen bij de bewoners. Vorige week al werden verscherpte regels van kracht voor bezoek. Elk risico wordt geschuwd.

Voorzichtige aanpak

Bij een vermoeden dat een van de bewoners besmet zou kunnen zijn, draait het Zorgbedrijf het betrokken rusthuis op slot voor familie en vrienden. “Dat kan als we bepaalde symptomen zien bij bewoners of er bij medewerkers of familie die op bezoek is geweest een besmetting is vastgesteld. Een voorbeeld zagen we onlangs in het Lozanahof”, zegt Michael Lescroart. “We gaan zeer voorzichtig te werk. We testen bewoners gericht, tweemaal binnen de week. Na een negatief resultaat kan het woonzorgcentrum opnieuw open voor bezoekers.”

Zeven rusthuizen open

In zeven rusthuizen van het Zorgbedrijf is momenteel bezoek toegelaten. Het gaat om Bloemenveld, Gitschotelhof, Lichtenberg, Sint-Anna, Sint-Maria, Vesalius en ’t Zand. In Monnikenhof kan bezoek weer vanaf 3 augustus, in Melgeshof vanaf 4 augustus. De andere tien woonzorgcentra hoduen de deuren momenteel gesloten voor bezoekers. Dat zijn Bilzenhof, De Gulden Lelie, De Pelikaan, De Tol, Europasqaure, Hof De Beuken, Lozanahof, Ruytenburg, Sint-Bartholomeus en Vinck-Heymans.

Info: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/tijdelijk-geen-bezoek-mogelijk.