Helft vaste horecamedewerkers in Antwerpen was tijdelijk werkloos in juni: “Aantal zal verder stijgen” ADA

29 juli 2020

09u47

Bron: Belga 1 Antwerpen In juni kreeg de helft van de vaste horecawerknemers in Antwerpen te maken met tijdelijke werkloosheid. Dat zegt hr-dienstverlener Acerta na een steekproef. Het aantal vaste jobs halveerde tegenover de situatie voor corona.

In de maanden voor corona was de horeca een groeiende sector. In januari van dit jaar lag het aantal jobs nog 33,6 procent hoger dan een jaar eerder. Maar in april zakte dat cijfer 32,2 procent onder dat van januari 2019. Tegenover begin dit jaar gaat het dus om een halvering. Cafés en restaurants werden zwaarder getroffen dan hotels en andere verblijfsaccommodaties.

Vooral de flexi- en studentenjobs werden rechtstreeks getroffen. In april was het aandeel van de flexijobs nog 4,2 procent, tegenover 24,8 procent in referentiemaand januari 2019. Het aandeel van de studentenjobs halveerde van 32,1 procent naar 16,1 procent. In juni stond nog steeds 51,2 procent van de vaste horecamedewerkers minstens één dag op tijdelijke werkloosheid. Het gaat wel om een daling: in april was dat nog 68,1 procent.

Flexi-jobbers

In juni zat de tewerkstelling dus op een dieptepunt, maar begon de tijdelijke werkloosheid stilaan af te nemen. “Als we herstel mogen verwachten, dan moeten we dat ook eerst zien in de tijdelijke werkloosheidscijfers. Pas als die zullen zijn gedaald, zullen we flexijobbers en studenten naar de horeca zien terugkomen”, zegt Ann Debacker, kantoordirecteur Acerta Wilrijk. “Het tij lijkt dus stilaan te keren.”

Debacker verwacht dat de tijdelijke werkloosheid nu verder zal dalen. “De zomermaanden zijn immers klassieke topmaanden voor het toerisme en voor de horeca en dat effect zal zelfs in coronatijden blijven spelen. Wellicht zien we ook weer studenten bijspringen. Zij die het eerste zijn uitgevallen, de flexijobbers, zullen wellicht ook het laatst terugkeren.”