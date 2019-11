Helft meerjarenbegroting van district Antwerpen gaat naar fietsers en voetgangers Jan Aelberts

06 november 2019

15u55 0 Antwerpen Het district Antwerpen stelt vandaag zijn meerjarenbegroting voor. Groen is alvast tevreden: een groot deel van het investeringsbudget gaat naar klimaatprojecten en fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt een fiks budget voorzien voor de herwaardering van het stadspark en wordt ingezet op het verankeren van een wijkwerking door het aanstellen van wijkcoaches.

Schepen Tom Van den Borne: “Op vlak van klimaat komt er een grotere nadruk op vergroening en ontharding bij de heraanleg van straten en pleinen. Het district voorziet een investering van meer dan 2 miljoen euro voor de herwaardering van het stadspark, er komen een aantal tuinstraten bij en de ervaring met het project klimaatrobuust Sint-Andries wordt uitgerold naar andere wijken.”

Op aanbrengen van Groen komt er een fietsinvesteringsplan dat ervoor zorgt dat straten die nog geen fietsinfrastructuur hebben, dat nu wel krijgen. Gemiddeld gaat 4,6 miljoen euro of 43% van het investeringsbudget van het district zo naar fietsers en voetgangers.

Wijkwerking

Daarnaast zet het district fel in op wijkwerking. Schepen Femke Meeusen: “Om alle waardevolle initiatieven in onze wijken maximaal te ondersteunen, zetten we in op wijkcoaches. Zij zorgen ervoor dat starters hun nieuw idee kunnen realiseren en wijzen hen daarbij de weg, zonder het eigenlijke werk uit hun handen te nemen.”