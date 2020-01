Helft Antwerpenaren wil minder cruisetoeristen Jan Aelberts

16 januari 2020

15u19 0 Antwerpen Drie op vier Antwerpenaren steunt het toerisme in eigen stad en 85 procent vindt dat Antwerpen een toeristische bestemming moet blijven. Voor de cruisetoeristen is de Antwerpenaar minder mild. Liefst 54 procent ziet dat aantal liever dalen, een verdrievoudiging in amper twee jaar tijd.

Dat blijkt uit de tweede editie van een bewonersonderzoek in de steden in kwestie door Toerisme Vlaanderen en de stedelijke toeristische diensten. De bevraging van bijna 6.000 stadsbewoners in Vlaanderen wijst uit dat de steun voor toerisme even groot blijft als tijdens de vorige meting in 2017 en dat het gevoel van betrokkenheid bij het toeristisch beleid groeit. In alle steden daalt wel het percentage van inwoners die nog meer toeristen in hun stad willen zien en vooral op het vlak van cruisetoeristen en groepstoeristen vinden steeds meer stedelingen dat het wat minder mag. In Antwerpen verdrievoudigde het aantal bewoners dat minder cruisetoeristen wil naar 54 procent. Opvallend genoeg stijgt de ontevredenheid over het aantal cruisetoeristen ook in Leuven en Mechelen, steden waar die categorie nochtans nauwelijks over de vloer komt.

Antwerps schepen van Toerisme, Koen Kennis (N-VA) ziet “geïmporteerde berichtgeving uit het buitenland” als een verklarende factor en vindt de onrust opgeklopt. “Amsterdam telt 22 toeristen per inwoner, Dubrovnik zelfs duizend, terwijl in Vlaanderen zelfs Brugge maar aan drie toeristen per inwoner geraakt”, zegt hij. “Onze steden kunnen dit aan en onze inwoners ook.”

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) toont begrip voor de wrevel. “De bewoners van de kunststeden willen niet zozeer meer toeristen, maar wel de juiste toeristen”, stelt ze. “Ze willen toeristen die een meerwaarde bieden door bijvoorbeeld ook restaurants en winkels te bezoeken.”