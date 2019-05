Helers van luxewagens krijgen tot 4 jaar cel en 400.000 euro boete BJS/BLG

29 mei 2019

11u34 0 Antwerpen Zes mannen hebben in Antwerpen celstraffen tot vier jaar en boetes tot 400.000 euro gekregen voor het helen van 28 gestolen luxewagens. De voertuigen werden naar Afrika verscheept, waar ze verder verkocht werden.

Het onderzoek was in juni 2017 van start gegaan. Een man, die toen drie wagens moest ophalen in Brecht voor verscheping naar Afrika, had de politie verwittigd omdat hij argwaan koesterde. De auto’s stonden achteraan op de oprit van een woning geparkeerd, maar de bewoner beweerde niets van de voertuigen te weten en beschikte ook niet over de sleutels. Iemand met wie hij zaken deed, gebruikte zijn oprit om wagens te stallen in afwachting van hun verscheping.

De voertuigen bleken gestolen te zijn. Verder onderzoek toonde aan dat de beklaagden tussen eind 2016 en begin 2018 achtentwintig gestolen auto’s voor een spotprijsje hadden opgekocht. De wagens, van merken als Range Rover, Audi, Porsche, BMW, Mercedes en Landrover, waren afkomstig uit verschillende landen en werden in afwachting van hun verscheping naar Afrika tijdelijk ergens gestald. De beklaagden hadden meerdere en voortdurend wisselende opslagplaatsen om onder de radar van de politiediensten te blijven. Eenmaal in Afrika werden de auto’s voor een veelvoud verhandeld.

De rechtbank legde de beklaagden, mannen met de Belgische, Ghanese en Nederlandse nationaliteit, celstraffen tot vier jaar en boetes tot 400.000 euro op. Voor vijf van hen waren die straffen en boetes (deels) met uitstel. Voor de zesde, die verstek liet gaan, waren ze effectief. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.