Hele gebouw ontruimd na CO-vergiftiging Patrick Lefelon

29 februari 2020

12u29 6 Antwerpen In de Van Eycklei zijn zaterdagmiddag twee volwassenen en twee kinderen afgevoerd naar het ziekenhuis omdat zij bevangen waren door CO-gas. In het hele appartementsgebouw werden te hoge CO-waarden gemeten. De slachtoffers waren nooit in levensgevaar.

Drie ziekenwagens en een MUG kwamen zaterdag rond het middaguur ter plaatse in de VAn Eycklei aan residentie Botticelli. “Twee volwassenen (34 jaar) en twee kinderen (9 en 2 jaar) zijn slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging”, zo liet de brandweer weten.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Zo goed als in het hele gebouw werden te hoge waarden gemeten en dus moesten alle bewoners het gebouw verlaten. Ook in de naastgelegen panden is controle gedaan. Om de evacuatie en de werkzaamheden veilig te laten verlopen, sloot de politie de straat af voor alle verkeer.”

De twee volwassenen hadden last van te hoge CO-waarden. Zij werden in het ziekenhuis verzorgd. Hun twee kinderen werden uit voorzorg meegenomen maar zij hadden geen last. Niemand verkeerde in levensgevaar.

Nadat de brandweer het gebouwe voldoende had verlucht, mochten de bewoners opnieuw naar hun appartement.